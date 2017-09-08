Министерство юстиции обсудило реализацию программы "Юстиция и обеспечение правопорядка в Коми"

8 сентября 2017 года, 15:25 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

В октябре 2016 года Правительство Коми утвердило государственную программу "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми". Программа направлена, в том числе, на укрепление правопорядка среди осужденных, на их трудовую адаптацию.

На выездном Дне депутата министр юстиции Дмитрий Наумов рассказал на конкретных примерах, как реализуется программа

Сегодня на выделенные в рамках государственной программы деньги приобретается оборудование, техника и другое имущество для развития производства, а также обучение осужденных в колониях

К примеру, в ИК №1 и ИК №25 уже установлено оборудование для развития швейного производства на общую сумму 1025,13 тыс. рублей. В швейных цехах учреждений поставлено 30 единиц швейного оборудования

В 2017 году для потребностей УФСИН Коми приобретено сельскохозяйственное оборудование на сумму 1073,3 тыс. рублей

Проведена закупка сельскохозяйственной техники: трактора и погрузчика на сумму 1441,64 тыс. рублей, контракт находится в стадии заключения

Сегодня проводится прием заявок по электронному аукциону на поставку автомобильного крана.

В рамках программы "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми" удалось организовать обучение 7739 осужденных, из числа которых 3137 человек получили дополнительные навыки, 1707 человек трудоустроены в период отбывания наказания и 89 человек трудоустроены после освобождения

В настоящее время Минюст республики совместно с УФСИН Коми проводит работы по заключению прямого контракта с исправительной колонией №1 в Верхнем Чове на изготовление жилетов для народных дружинников. Контракт пополнит бюджет Коми за счет производимых учреждениями УФСИН налоговых выплат.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: юстиция, программа, поддержка, оужденные
  Рубрика: Право
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