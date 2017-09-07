Депутаты Госсовета Коми увидели профессионалов легкой промышленности в колониях Сыктывкара

Выездной День депутата 7 сентября посвятили практике организации трудовой адаптации осужденных в регионе. Сегодня перед депутатским корпусом стоит задача контроля реализации госпрограмм.

"В прошлом году при рассмотрении программы "Юстиция и обеспечение правопорядка в Коми" мы увидели, что из республиканского бюджета идет финансирование системы УФСИН, - пояснила депутат Нина Нестерова. - Степень эффективности затрат бюджета - это контрольная задача депутатов. Мы решили провести День депутата на площадке УФСИН, чтобы посмотреть практику развития производств".

Перед тем, как провести совещание, народные избранники своими глазами увидели, как трудятся осужденные в колонии №1 Верхнего Чова. Депутатам показали лесопереработку, швейное производство, брикеты, использование отходов нетканой фабрики.

"Деньги используются на реальные вещи. А вот задача увеличения занятых в труде осужденных - это задача, которую необходимо решать всем вместе", - заключила Н.Нестерова.

Пути решения проблемы предложили в рамках совещания, прошедшего в исправительной колонии №25.

На совещании речь шла о программе "Юстиция", которая ранее называлась "Правопорядок". В рамках программы как раз выделяются средства на укрепление правопорядка среди осужденных, в том числе их трудовую адаптацию.

По словам министра юстиции Коми Дмитрия Наумова, для трудовой занятости осужденных в этом году было выделено 11 млн. рублей, которые пошли на приобретение оборудования.

"Пока рано говорить о каких-то показателях и снижении рецидивной преступности, - пояснил Д.Наумов. - Мы провели только закупку, оборудование поставят в ближайшее время. Итоги работы программы можно будет увидеть весной 2018 года. В прошлом году были закуплены швейные машинки, которые мы сегодня видели в колонии №1 своими глазами".

Министр юстиции обратил внимание на тот факт, что в регионе второй год идет снижение преступности. Но всегда на фоне этого растут рецидивы.

Минюст завершил формирование дорожной карты по снижению рецидивной преступности. Львиная доля ложится на Минтруда Коми.

Депутатам было важно понять, насколько эффективно используются средства, какие проблемы возникают при решении задачи.

По словам депутата Нины Нестеровой, депутаты лично убедились и посмотрели, какие проблемы существуют.

Без комплексного взаимодействия УФСИН, учреждений республики, органов государственной власти, предпринимательского сообщества в условиях рыночной экономики решить задачи невозможно.

Одной из них является нормальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, и их трудоустройство.

В России по сравнению с другими государствами наибольшее число людей, содержащихся в местах лишения свободы. Из них 85% - мужчины трудоспособного возраста. Практика показывает, что не все осужденные сегодня работают.

"В Коми только 27% осужденных трудоустроены, хотелось бы видеть большую цифру, - рассказала Н.Нестерова. - Стоит отметить, что пребывание осужденных в стенах колоний - это дополнительная нагрузка на государственный бюджет. А количество незанятых трудом является питательной средой для совершения преступлений".

По мнению депутатов, УФСИН региона профессионально подходит к работе и прикладывает большие усилия, чтобы развивать разные современные многопрофильные производства, адаптирует его в рыночных условиях. Депутаты отметили инновационный подход в решении проблем, увидели примеры государственно-частного партнерства.

К сожалению, отметила Н.Нестерова, муниципалитеты не поняли, зачем в этих вопросах нужно их присутствие. Сегодня очевидно, что УФСИН необходимо оказывать содействие, например, в обеспечении госзаказа на производимую продукцию.

"Спасибо, что принимаете участие в решении такого важного вопроса, как привлечение к труду осужденных, - поприветствовал депутатов исполняющий обязанности начальника УФСИН Коми Александр Комков. - Направление это является актуальным и рассматривается на самом высоком уровне. Так, 12 июля состоялось заседание Совета Федерации, прошло очень живое обсуждение, высказано множество инициатив по внесению изменений по оптимизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, порядка и условий отбывания наказаний".

По словам А.Комкова, субъектам РФ рекомендовали организовать комплекс мер, направленных на оказание помощи женщинам, несовершеннолетним, инвалидам, освободившимся из мест лишения свободы, а также стимулированию работодателей к обеспечению трудовой занятостью осужденных.

На прошлой неделе прошло заседание координационного совета по правопорядку в Коми, где сформулировали поручения и задачи ряду министерств и ведомств республики.

"Мы готовы включиться в процесс и принять активное участие в реализации поручений Совета Федерации", - заключил А.Комков.

По информации начальника управления Минтруда Коми Александра Хохлова, благодаря стараниям УФСИН, сегодня в Коми процент трудоустройства тех, кто был осужден впервые, очень высокий.

"Кому-то эти 35% не покажутся внушительной цифрой, но если ее сравнить с тем числом людей, которые в принципе не хотят социализироваться, колонию считают своим домом, хотят сюда вернуться, она серьезная.

А люди, которые оступились один раз, возвращаются к нормальной жизни".

А.Хохлов отметил и неотрадный факт - в Коми нет общественников, которые готовы поддерживать освободившихся из мест лишения свободы. Нет организаций, которые могли бы поучаствовать в президентском гранте на трудоустройство осужденных. И это странно, поскольку в других регионах они есть.

"Мы сегодня видели профессионалов своего дела и они должны работать дальше", - заключил представитель Минтруда.

По итогам совещания был приняты рекомендации. С целью совершенствования практики депутаты рекомендовали УФСИН по Коми провести информационную работу среди муниципалитетов и предпринимателей районов, рассказать о продукции, выпускаемой ведомством.

Кроме того, направить в Госсовет проект федерального закона и внести изменения, которые позволят УФСИН приобретать работы и услуги на госзакупках, помогающие трудоустроить осужденных.

Депутаты также рекомендовали рассмотреть возможность трудоустройства осужденных в учреждениях, где нет возможности заготавливать древесину, с привлечением бизнеса.

Кроме того, рекомендовано рассмотреть возможность выделения дополнительных рабочих мест с помощью сторонних организаций путем заключения контрактов. Правительство Коми определит объемы госзаказов в УФСИН и дополнительных заказов. Определенные рекомендации даны и муниципалитетам.