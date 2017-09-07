Депутаты Госсовета Коми увидели профессионалов легкой промышленности в колониях Сыктывкара

7 сентября 2017 года, 20:05 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Выездной День депутата 7 сентября посвятили практике организации трудовой адаптации осужденных в регионе. Сегодня перед депутатским корпусом стоит задача контроля реализации госпрограмм.

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"В прошлом году при рассмотрении программы "Юстиция и обеспечение правопорядка в Коми" мы увидели, что из республиканского бюджета идет финансирование системы УФСИН, - пояснила депутат Нина Нестерова. - Степень эффективности затрат бюджета - это контрольная задача депутатов. Мы решили провести День депутата на площадке УФСИН, чтобы посмотреть практику развития производств".

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Перед тем, как провести совещание, народные избранники своими глазами увидели, как трудятся осужденные в колонии №1 Верхнего Чова. Депутатам показали лесопереработку, швейное производство, брикеты, использование отходов нетканой фабрики.

"Деньги используются на реальные вещи. А вот задача увеличения занятых в труде осужденных - это задача, которую необходимо решать всем вместе", - заключила Н.Нестерова.

Пути решения проблемы предложили в рамках совещания, прошедшего в исправительной колонии №25.

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На совещании речь шла о программе "Юстиция", которая ранее называлась "Правопорядок". В рамках программы как раз выделяются средства на укрепление правопорядка среди осужденных, в том числе их трудовую адаптацию.

По словам министра юстиции Коми Дмитрия Наумова, для трудовой занятости осужденных в этом году было выделено 11 млн. рублей, которые пошли на приобретение оборудования.

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"Пока рано говорить о каких-то показателях и снижении рецидивной преступности, - пояснил Д.Наумов. - Мы провели только закупку, оборудование поставят в ближайшее время. Итоги работы программы можно будет увидеть весной 2018 года. В прошлом году были закуплены швейные машинки, которые мы сегодня видели в колонии №1 своими глазами".

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Министр юстиции обратил внимание на тот факт, что в регионе второй год идет снижение преступности. Но всегда на фоне этого растут рецидивы.

Минюст завершил формирование дорожной карты по снижению рецидивной преступности. Львиная доля ложится на Минтруда Коми.

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Депутатам было важно понять, насколько эффективно используются средства, какие проблемы возникают при решении задачи.

По словам депутата Нины Нестеровой, депутаты лично убедились и посмотрели, какие проблемы существуют.

Без комплексного взаимодействия УФСИН, учреждений республики, органов государственной власти, предпринимательского сообщества в условиях рыночной экономики решить задачи невозможно.

Одной из них является нормальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, и их трудоустройство.

В России по сравнению с другими государствами наибольшее число людей, содержащихся в местах лишения свободы. Из них 85% - мужчины трудоспособного возраста. Практика показывает, что не все осужденные сегодня работают.

"В Коми только 27% осужденных трудоустроены, хотелось бы видеть большую цифру, - рассказала Н.Нестерова. - Стоит отметить, что пребывание осужденных в стенах колоний - это дополнительная нагрузка на государственный бюджет. А количество незанятых трудом является питательной средой для совершения преступлений".

По мнению депутатов, УФСИН региона профессионально подходит к работе и прикладывает большие усилия, чтобы развивать разные современные многопрофильные производства, адаптирует его в рыночных условиях. Депутаты отметили инновационный подход в решении проблем, увидели примеры государственно-частного партнерства.

К сожалению, отметила Н.Нестерова, муниципалитеты не поняли, зачем в этих вопросах нужно их присутствие. Сегодня очевидно, что УФСИН необходимо оказывать содействие, например, в обеспечении госзаказа на производимую продукцию.

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"Спасибо, что принимаете участие в решении такого важного вопроса, как привлечение к труду осужденных, - поприветствовал депутатов исполняющий обязанности начальника УФСИН Коми Александр Комков. - Направление это является актуальным и рассматривается на самом высоком уровне. Так, 12 июля состоялось заседание Совета Федерации, прошло очень живое обсуждение, высказано множество инициатив по внесению изменений по оптимизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, порядка и условий отбывания наказаний".

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По словам А.Комкова, субъектам РФ рекомендовали организовать комплекс мер, направленных на оказание помощи женщинам, несовершеннолетним, инвалидам, освободившимся из мест лишения свободы, а также стимулированию работодателей к обеспечению трудовой занятостью осужденных.

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На прошлой неделе прошло заседание координационного совета по правопорядку в Коми, где сформулировали поручения и задачи ряду министерств и ведомств республики.

"Мы готовы включиться в процесс и принять активное участие в реализации поручений Совета Федерации", - заключил А.Комков.

По информации начальника управления Минтруда Коми Александра Хохлова, благодаря стараниям УФСИН, сегодня в Коми процент трудоустройства тех, кто был осужден впервые, очень высокий.

"Кому-то эти 35% не покажутся внушительной цифрой, но если ее сравнить с тем числом людей, которые в принципе не хотят социализироваться, колонию считают своим домом, хотят сюда вернуться, она серьезная.

А люди, которые оступились один раз, возвращаются к нормальной жизни".

А.Хохлов отметил и неотрадный факт - в Коми нет общественников, которые готовы поддерживать освободившихся из мест лишения свободы. Нет организаций, которые могли бы поучаствовать в президентском гранте на трудоустройство осужденных. И это странно, поскольку в других регионах они есть.

"Мы сегодня видели профессионалов своего дела и они должны работать дальше", - заключил представитель Минтруда.

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По итогам совещания был приняты рекомендации. С целью совершенствования практики депутаты рекомендовали УФСИН по Коми провести информационную работу среди муниципалитетов и предпринимателей районов, рассказать о продукции, выпускаемой ведомством.

Кроме того, направить в Госсовет проект федерального закона и внести изменения, которые позволят УФСИН приобретать работы и услуги на госзакупках, помогающие трудоустроить осужденных.

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Депутаты также рекомендовали рассмотреть возможность трудоустройства осужденных в учреждениях, где нет возможности заготавливать древесину, с привлечением бизнеса.

Кроме того, рекомендовано рассмотреть возможность выделения дополнительных рабочих мест с помощью сторонних организаций путем заключения контрактов. Правительство Коми определит объемы госзаказов в УФСИН и дополнительных заказов. Определенные рекомендации даны и муниципалитетам.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: уфсин, совещание, колония, депутаты
  Рубрика: Политика
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