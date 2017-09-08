24 усинца получили удостоверения о занесении на муниципальную Доску почёта

8 сентября 2017 года, 11:50 |
Фото РН-Северная нефть

По традиции в преддверие Дня города и Дня работников нефтной и газовой промышленности 24 усинца в торжественной обстановке получили удостоверения о занесении на муниципальную Доску почёта.

Этой чести удостаиваются представители разных профессий, организаций и предприятий, внёсшие большой вклад в развитие родного города и производства.

В числе усинцев, занесённых на Доску почёта МО ГО "Усинск", оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-1 "РН – Северная нефть" Прокопий Канев.

Житель села Щельябож, Прокопий Григорьевич начал работать с 17-и лет, трудился в растениеводстве и животноводстве, освоил профессию плотника-бетонщика, а в 2000 году устроился оператором по добыче нефти и газа в "Северную нефть".

По мнению руководства цеха, Прокопий Канев - один из лучших работников: ответственный, надёжный, обязательный, высококвалифицированный. "Профессионал своего дела, на которого во всём и всегда можно положиться, молодёжь находит в нём хорошего наставника, коллеги – мастера, способного поддержать и словом, и делом".

За многолетний добросовестный труд П.Г. Канев ранее был награждён Почётной грамотой Министерства развития промышленности, транспорта и связи РК, отмечен благодарственным письмом МО ГО "Усинск".

Новость о занесении на муниципальную Доску почёта для оператора ДНГ была неожиданной и приятной. "Для любого работника важно видеть, что руководство и коллеги тебя ценят, - говорит Прокопий Канев, - это не только повышает самооценку, но и даёт стимул работать с ещё большей самоотдачей".

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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