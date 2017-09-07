Сотрудники "РН – Северная нефть" приняли участие в торжествах, посвящённых Дню нефтяника и Дню города

Сотрудники "РН – Северная нефть", опорного дочернего общества НК "Роснефть" в Тимано-Печоре, приняли участие в торжествах, посвящённых Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города.

По традиции День города и День работников нефтяной и газовой промышленности в Усинске отметили как единый праздник. В этом нет ничего удивительного: именно "чёрное золото" заложило фундамент для создания на Крайнем Севере молодого города нефтяников, который превратился в один из промышленных центров Республики Коми.

В начале 70-х годов прошлого столетия на строительство Усинска и освоение месторождений со всех уголков Советского Союза съехались сотни романтиков-энтузиастов, ставших покорителями северных недр, основателями Усинска.

В атмосфере той славной эпохи и прошли главные городские торжества. Ретро стилистика перенесла участников и гостей праздника во времена соцсоревнований, комсомольских строек, пионерии и комсомола, трудовых пятилеток и производственных свершений, коллективизма, учившего ставить общественное выше личного и дававшего право каждую общую победу воспринимать как собственный успех.

Праздничный вечер во Дворце культуры для сотрудников "РН – Северная нефть" и других усинских предприятий НК "Роснефть" собрал коллег-нефтяников, а также представителей местной власти, деловых и социальных партнёров. Они поздравили сотрудников "Роснефти" с профессиональным праздником, пожелали процветания, а также выразили уверенность, что высокая социальная ответственность, ставшая визитной карточкой Компании и Общества, и впредь будет примером социального партнёрства в лучших его традициях.

Фойе ДК на время превратилось в средоточие доброго наследия СССР. Стройотрядовцы, распевающие песни под гитару у костра, балок-бочка, ставший жилищем для многих усинцев, приехавших на северную "целину", красный уголок со всей полагающейся атрибутикой… Люди старшего поколения, переходя от одной инсталляции к другой, с ностальгией вспоминали дни юности и маленький посёлок нефтяников, в котором умели жить, как одна семья.

Открывая торжественный вечер, генеральный директор "РН – Северная нефть" Владимир Шульга отметил, что День нефтяника собрал вместе представителей разных поколений, молодёжь и ветеранов отрасли, которые начинали освоение усинских месторождений, бурили первые скважины, строили нефтепроводы. Во многом благодаря самоотверженному труду этих людей и возник посреди тундры Усинск. Владимир Шульга пожелал коллегам бодрости, силы духа, здоровья, семейного благополучия, а городу нефтяников - процветания и развития.

В программе праздничного вечера нашлось место не только торжественным моментам и церемонии награждения лучших представителей профессии правительственными, ведомственными, корпоративными и муниципальными наградами.

Приятным сюрпризом стал мюзикл с участием молодых специалистов и сотрудников "РН – Северная нефть", в котором отражена вся история Усинска – от высадки первого комсомольского десанта строителей, комсомольских свадеб и маёвок до наших дней, когда город превратился в "нефтяную столицу" региона с мощной технологической базой для дальнейшего освоения Тимано-Печоры.

Овациями гости праздника приветствовали участников корпоративного фестиваля "Роснефть" зажигает звёзды", которые порадовали гостей своими яркими выступлениями, а видеосюжет о конкурсах прошлых лет подарил возможность увидеть, насколько велика творческая команда "Роснефти" и как многообразна палитра талантов.

В преддверие "Дня нефтяника – 2017" в Москве состоялся финал седьмого фестиваля "Роснефть" зажигает звёзды", в котором приняли участие более пятисот дарований – вокалистов, танцоров, артистов оригинального жанра, художников и фотографов, ставших победителями отборочных туров из числа сотрудников дочерних обществ "Роснефти" и их детей, учащихся "Роснефть-классов" и студентов - стипендиатов Компании.

Представители "РН – Северная нефть", ставшие победителями в своих номинациях на зональном туре, и в финале выступили достойно – стали "бронзовыми" призёрам фестиваля.

Гости праздничного вечера поздравили талантливых ребят бурными аплодисментами.

Символичной кульминацией торжественного вечера стала финальная сюита "Многоцветие Усинска", которая продемонстрировала, насколько крепка связь не только поколений, но и народов, представители которых больше 40 лет назад собрались на северной земле и сегодня продолжают трудиться на её благо.