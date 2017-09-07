Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года

Группа Mondi и Всемирный фонд дикой природы (WWF International) объявили о продлении глобального соглашения о партнерстве еще на три года.

В 2014 году компания Mondi заключила трехлетнее соглашение со Всемирным фондом дикой природы с целью содействия рациональному использованию природных ресурсов в целлюлозно-бумажной промышленности. В этом году договор о глобальном сотрудничестве пролонгирован еще на три года, что стало для WWF International самым длительным соглашением о партнерстве подобного рода.

Начало партнерскому соглашению положило сотрудничество между Mondi и WWF South Africa (Южная Африка) в рамках совместной программы по сохранению водно-болотных угодий, которое отчетливо продемонстрировало намерение компании Mondi на деле доказать целесообразность ответственного лесоуправления для бизнеса.

В ходе второго этапа партнерского взаимодействия деятельность Mondi по рациональному управлению лесами, энергетическими и водными ресурсами, а также борьбе с изменениями климата будет идти в трех направлениях:

- Рациональное управление экосистемами – здесь особое внимание уделят развитию практик устойчивого лесопользования на Северо-Западе России и сотрудничеству по рациональному использованию водных ресурсов в ЮАР.

- Рациональное управление производством – компания продемонстрирует постоянное стремление к снижению воздействия на источники пресной воды и сокращению выбросов углекислого газа, что в итоге еще больше снизит объемы энергопотребления Mondi.

- Рациональное управление продукцией – подразумеваются ответственное обеспечение сырьем, а также усилия по увеличению доступности сертифицированного сырья.

По словам генерального директора WWF International Марко Ламбертини, леса выполняют ряд важных природных функций, которые лежат в основе глобальной экономики и необходимы для жизнеобеспечения и поддержания благополучия местного населения, сообществ и человечества в целом. "При условии проведения охранных мероприятий и ответственного лесоуправления эти ключевые экосистемы продолжат приносить экономическую и социальную пользу для настоящих и будущих поколений, при этом участвуя в поддержании экологического баланса, необходимого для сохранения жизни на земле, как на локальном, так и на глобальном уровнях. Цель партнерского соглашения с Mondi заключается как раз в этом, и мы очень рады вступить в новую фазу нашего сотрудничества", - сказал М. Ламбертини.

Петер Освальд, исполнительный директор Группы Mondi, заявил: "Это соглашение о международном сотрудничестве способствует достижению нашей цели, которая подразумевает ответственный рост и обмен лучшими практиками в нашей отрасли. В течение многих лет мы тесно взаимодействовали с WWF, поэтому партнерское соглашение остается прочной основой для поиска устойчивых решений совместно с надежным партнером. Работа в рамках соглашения сфокусирована на будущем, и, поскольку в этом году мы отмечаем 50-летие компании Mondi, мы анализируем, каковы были наши успехи в прошлом, чтобы не прекращать работать в пользу будущего".

В конечном итоге, партнерское соглашение нацелено на то, чтобы леса продолжали служить устойчивым источником сырья в мире, богатом разнообразными, обширными и жизнеспособными лесами, на пользу биоразнообразию, климату и благополучию человечества.