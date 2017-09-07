Сегодня днем в Усинске под колеса "Лады" попала 11-летняя девочка. Дорожная полиция зафиксировала инцидент в 14:05.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель 1990-го года рождения двигался на личной "ВАЗ-2110" по улице Строителей со стороны улицы 60 лет Октября к Нефтяников.

Напротив дома №6 по улице Строителей он сбил ребенка. Девочка 2005-го года рождения (ноябрь) выбежала перед транспортным средством.

Госпитализация пострадавшей не понадобилась, поскольку у нее диагностировали только ушиб бедра, добавили в ГИБДД.