В Усинске под колеса "Лады" попала 11-летняя девочка

7 сентября 2017 года, 17:50 |
Фото ГИБДД

Сегодня днем в Усинске под колеса "Лады" попала 11-летняя девочка. Дорожная полиция зафиксировала инцидент в 14:05.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, водитель 1990-го года рождения двигался на личной "ВАЗ-2110" по улице Строителей со стороны улицы 60 лет Октября к Нефтяников.

Напротив дома №6 по улице Строителей он сбил ребенка. Девочка 2005-го года рождения (ноябрь) выбежала перед транспортным средством.

Госпитализация пострадавшей не понадобилась, поскольку у нее диагностировали только ушиб бедра, добавили в ГИБДД.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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