Медики Коми приглашают дачников и собачников на прививку от клещевого энцефалита

7 сентября 2017 года, 16:50 |
Фото Антона Пархачева

Осень – самое подходящее время для первичной вакцинации от клещевого энцефалита. Дело в том, что первую прививку можно сделать в октябре, вторую – в марте, а третью – через год. Затем ее нужно будет повторять лишь раз в три года. Об этом 7 сентября на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказала исполняющая обязанности главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.

"Нередко к нам приходят за прививкой от клещей в апреле. Но, к сожалению, она работает не так. Прививаться весной, когда клещи уже начинают присасываться к людям, поздно. Иммунитет не успеет сформироваться, - пояснила она. – Поэтому мы предлагаем подумать об этом именно сейчас. Сделать прививку в своей поликлинике можно одновременно с прививкой от гриппа".

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Т.Безуглая отметила, что по наблюдениям медиков, чаще всего на людей нападали клещи не в городе или лесу, а на дачах. Поэтому позаботиться о здоровье нужно и тем, кто много времени проводит на приусадебном участке. Также лучше обезопасить себя владельцам собак и других животных, которые на шерсти могут принести клещей домой.

"Совсем недавно Корткеросский район вошел в число эндемичных территорий по клещевому энцефалиту. Он стал восьмым в республике. То есть, в этих муниципалитетах это заболевание встречается настолько часто, что бесплатно прививать необходимо все население. Но клещевой энцефалит начал появляться и в Троицко-Печорском районе, например", - рассказала специалист.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: энцефалит, прививка, клещ, здоровье, вакцина
  Рубрика: Общество
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