В Коми раньше обычного началась прививочная кампания от гриппа

В республику в этом году придут три штамма вируса гриппа – B, H3N2 и видоизменившийся H1N1 ("Мичиган") . И в этом году прививочная кампания началась почти на месяц раньше: если обычно вакцину начинали применять в середине-конце сентября, то в 2017-м первые прививки начали делать с 25 августа. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказала вице-президент Ассоциации врачей республики Надежда Боянкова.

Она отметила, что делать прививку нужно именно сейчас: для формирования иммунитета понадобится минимум две недели. Делать это в ноябре-декабре будет уже поздно.

"Прививочная кампания по гриппу должна завершиться 1 ноября, - сказала исполняющая обязанности главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая. – Вакцина для взрослых и детей в Коми поступила. Это "Совигрипп" и для взрослых, и для детей. Но для детей в ней не содержится консервантов. Она же используется для вакцинации беременных. Им можно делать прививку начиная с 14 недели беременности. Это позволит защитить и маму, и ребенка до шести месяцев. В полгода сделать прививку можно уже самому малышу".

Сделать прививку можно в своей поликлинике, в прививочном кабинете или в выходные прийти к торговому центру "Макси", где будет работать передвижной комплекс. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (быть прописанным в населенном пункте, где находится ближайшее медучреждение, не нужно). Работать медики там будут по субботам и воскресениям с 10:30 до 16:30. А с октября они будут принимать желающих уже у ТЦ "Лента" на Сысольском шоссе в те же дни и то же время. В прошлом году, например, таким способом сделать прививку воспользовалось около 2000 человек.

"Чтобы избежать эпидемии, необходимо привить 40% населения, - пояснила Н.Боянкова. - Особенно ответственно нужно относиться к этому вопросу людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, работникам сферы услуг, медикам, педагогам. Конечно, случается, что в коллективе кто-то отказывается от прививки, бывает, что это вызывает цепную реакцию, но нужно понимать всю ответственность отказа: заболевший человек может принести вирус и заразить окружающих".

По ее словам, население с каждым годом все ответственнее подходит к вопросу здоровья. Так, с начала кампании только в сыктывкарской поликлинике №3 привилось около 1000 человек.

Противопоказаний для вакцинации от гриппа немного: это обострение хронических заболеваний, высокая температура (после выздоровления нужно выждать одну-две недели) и аллергия на белок куриного яйца. Но, согласно последним исследованиям, последнее противопоказание уже не такое строгое – современный вакцины настолько очищены, что на них не случается аллергических реакций.

Для профилактики специалисты порекомендовали в течение 30 минут после прививки оставаться в поликлинике или не уходить далеко от медиков. "Каждый переносит прививку по-своему. У кого-то организм может принять ее легко, у кого-то после вакцинации может подняться температура, появиться покраснение и болезненные ощущения в области введения препарата. Но это тоже нормальные реакции", - заверила Т.Безуглая.

Также медики попросили не верить в мифы. вроде "человек заболел от вакцины". "Люди замечают, что заболели, но не думают о том, что причиной мог быть человек, который чихнул на них в автобусе, – сказала Т.Безуглая. – Прививайтесь, защищайте себя и своих близких".