На Коми надвигается "Мичиган"

16 августа 2017 года, 13:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Штамм вируса гриппа H1N1 "Мичиган" может стать одним из доминирующих в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 годов. Об этом на пресс-конференции в Минздраве Коми, посвященной вакцинопрофилактике гриппа и ОРВИ, сообщила главный специалист эпидемиолог республики Нина Овчинникова.

По ее словам, состав вакцины в предстоящем эпидемиологическом сезоне отличается от прошлогоднего. Он был разработан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"По данным ВОЗ, в этом эпидсезоне в северном полушарии, в основном, будет циркулировать штамм гриппа N1H1 "Мичиган" - один из подвидов штамма "Калифорния", который циркулировал в 2016 году, - пояснила Н. Овчинникова. – Особенность "Мичигана" в том, что он обладает более заразными свойствами. Это грипп с тяжелым течением возникающей в виде осложнения пневмонии".

Всего же в отечественную вакцину включены несколько штаммов – "Мичиган", "Гонконг" (H3N1) и австралийский штамм вируса гриппа B "Брисбен".

Эффективной профилактикой заболеваемости гриппом по-прежнему служит вакцинация.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэна Галимова, наглядным примером эффективности вакцинации служат данные за два последних эпидсезона.

За семь месяцев прошлого году гриппом и ОРВИ в Коми заболели 211,4 тысяч человек, за аналогичный период 2017 года – 244,7 тысяч человек. Рост составил 16,6%, при этом количество пациентов, которые заболели внебольничной пневмонией, которая возникла в качестве осложнения, осталось практически на прежнем уровне.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: эпидсезон, штамм, Мичиган, грипп, Гонконг
  Рубрика: Общество
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