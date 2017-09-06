В суде бывшему руководителю Княжпогостского района Виктору Попову стало плохо

6 сентября 2017 года, 12:55 | Княжпогостский, Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня в Верховном суде Коми бывшему руководителю Княжпогостского района Виктору Попову стало плохо.

Как передает корреспондент "Комиинформа", из-за состояния осужденного в суде высшей инстанции были прерваны прения сторон, в суд вызывали бригаду скорой помощи.

Ранее Виктор Попов уже жаловался на состояние здоровья и проходил лечение в республиканском кардиоцентре.

Выступая сегодня в прениях, осужденный начал задыхаться. В связи с этим суд принял решение остановить процесс.

Медики определили у Попова очень высокое давление - 180 на 100. В условиях суда оказать помощь было невозможно.

После осмотра медиков прения были отложены до 28 сентября.

Виктор Попов осужден за взятку и превышение должностных полномочий. Сейчас он пытается обжаловать приговор суда, который отправил его в колонию строгого режима на восемь лет и три месяца, а также назначил штраф в 10,2 млн рублей.

В июне судебное следствие по делу завершилось. Стороны приступили к прениям.



Юлия Николаева, Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: суд, попов, медицина
  Рубрика: Право
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