В Сыктывкаре будет установлено 13 урн для раздельного сбора мусора

Создание системы раздельного сбора отходов в городе идет по региональной госпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" на условиях софинансирования (80% - из республиканского бюджета, 20% – из городского). Работа была начата еще в 2014 году.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Сыктывкара, контейнерные площадки с баками для раздельного сбора отходов устанавливались и продолжают появляться около существующих контейнерных площадок для смешанных твердых коммунальных отходов у жилых домов, около образовательных учреждений и в людных местах.

К сентябрю 2017-го в столице Коми было обустроено 85 таких площадок. На каждой из них – по два контейнера (синий – для макулатуры, желтый – для пластика).

Кроме того, приобретено 13 урн (модулей) для раздельного сбора отходов. Их решено поставить в местах скопления людей – парках, скверах, площадях, около торговых центров. Первые пять урн уже установлены в Кировском парке, около железнодорожного вокзала и торгового центра "Дом быта". Остальные распределят между Мичуринским парком (после его реконструкции) и в другими общественными местами.

Кстати, все контейнеры для раздельного сбора мусора, которые по требованию управления Роспотребнадзора пришлось убрать, после обустройства площадок были возвращены на места.