В Кировском парке Сыктывкара установили урны для раздельного сбора мусора

Столица Коми получила субсидию от министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона на создание систем по раздельному сбору отходов.

Часть средств от 1,378 миллиона рублей планируется направить на оборудование площадок с контейнерами для раздельного сбора отходов около существующих контейнерных площадок для смешанных твердых коммунальных отходов. Таких в 2017 году планируется обустроить 25 (50 контейнеров).

Кроме того, в Кировском парке, на площадке у "Детского мира", на Стефановской площади и у мемориала "Вечная слава" установят десять урн для раздельного сбора мусора.

Первые такие контейнеры уже появились в Кировском парке. Они предполагают раздельный сбор пластика, бумаги и прочих отходов.

Напомним, исчезнувшие после ряда требований управления Роспотребнадзора контейнеры для раздельного сбора отходов должны вернуться на свои места в течение ближайших месяцев.