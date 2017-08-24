В Кировском парке Сыктывкара установили урны для раздельного сбора мусора

24 августа 2017 года, 19:36 | Сыктывкар
Фото Марии Майер

Столица Коми получила субсидию от министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона на создание систем по раздельному сбору отходов.

Часть средств от 1,378 миллиона рублей планируется направить на оборудование площадок с контейнерами для раздельного сбора отходов около существующих контейнерных площадок для смешанных твердых коммунальных отходов. Таких в 2017 году планируется обустроить 25 (50 контейнеров).

Кроме того, в Кировском парке, на площадке у "Детского мира", на Стефановской площади и у мемориала "Вечная слава" установят десять урн для раздельного сбора мусора.

Первые такие контейнеры уже появились в Кировском парке. Они предполагают раздельный сбор пластика, бумаги и прочих отходов.

Напомним, исчезнувшие после ряда требований управления Роспотребнадзора контейнеры для раздельного сбора отходов должны вернуться на свои места в течение ближайших месяцев.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: экология, раздельный сбор, отходы
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:32 24.08.2017
В нацпарке "Югыд Ва" задержали браконьеров
15:53 24.08.2017
Ухтинские спасатели помогли бездомной дворняге выбраться из глубокого колодца
12:29 23.08.2017
В Коми более 300 охотников подали заявления на добычу лося


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

19:52
Коллектив работников акционерного общества "Газпром газораспределение Сыктывкар" награждён Почётной грамотой Республики Коми
19:03
Владимир Юрковский и Ольга Сосновская отправляются в турне в честь юбилея своего продюсерского центра
17:46
Мошенники продали сыктывкарке путевки в вымышленный абхазский пансионат
17:41
По распоряжению Сергея Гапликова все действия по изменению штата младшего медперсонала в интернатах соцзащиты приостановлены
17:32
В нацпарке "Югыд Ва" задержали браконьеров

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео