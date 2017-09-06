В отношении ухтинца, пытавшегося угнать четыре автомашины, возбуждены уголовные дела
Дознавателями ОМВД России по городу Ухте возбуждено еще одно уголовное дело в отношении неоднократно судимого ухтинца, который ранее пытался угнать четыре автомобиля моделей ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По всем фактам попыток неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.166 Уголовного кодекса РФ.
В ходе дознания была установлена причастность гражданина еще к двум фактам угонов. Так, в дежурную часть ухтинской полиции обратился местный житель 1994 года рождения с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-2107.
Полицейские установили, что машина не была оборудована сигнализацией и противоугонным устройством. Злоумышленник проник в салон транспортного средства путем разбития стекла водительской двери и скрылся на чужом авто. Позднее ВАЗ был обнаружен полицейскими на расстоянии полукилометра от одной из улиц в сгоревшем виде.
В тот же день в дежурную часть с заявлением о пропаже ВАЗ-2105 обратился ухтинец, 1963 года рождения. В ходе оперативных мероприятий похищенное авто обнаружено в одном из дворов.
По вновь выявленным фактам в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угон" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
Комиинформ
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