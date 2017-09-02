В Ухте задержан подозреваемый в серии попыток угонов автомобилей ВАЗ

2 сентября 2017 года, 16:11 | Ухта
Фото Антона Пархачева

В производстве дознавателей ОМВД России по городу Ухте находятся уголовные дела по фактам попыток угонов автомобилей ВАЗ. К совершению преступлений оказался причастен ранее судимый местный житель 1984 года рождения, сообщает МВД по Коми.

Установлена причастность подозреваемого к четырем фактам противоправных действий. Во всех случаях предметами преступных посягательств стали автомобили отечественного производства – ВАЗ-2104, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Так в дежурную часть ухтинской полиции поступило сообщение от местного жителя, что неизвестный пытался завладеть принадлежащим ему авто ВАЗ-2104. Выяснилось, что злоумышленник проник в салон транспортного средства путем разбития стекла водительской двери и с помощью повреждения рулевой колонки пытался завести машину, однако попытки уехать на чужом авто оказались безуспешны.

Аналогичные заявления поступили еще от трех ухтинцев.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Безработный ухтинец признался в содеянном и написал явку с повинной. За появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчина находится под административным арестом согласно статье 20.21 КоАП РФ.

По всем фактам попыток неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование продолжается.

Комиинформ

  Ключевые слова: Ухта, транспорт, преступность, полиция, МВД, дороги
  Рубрика: Право
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