В юбилейном театральном сезоне сыктывкарцы увидят "Сказки Гофмана" на французском и ораторию для четырех хоров

В преддверии юбилейного сезона театр оперы и балета Коми находится в очень хорошем творческом настроении. По словам директора театра Дмитрия Степанова, в постановочные планы театра стало традицией включать много работ.

Открытие сезона состоится 21 сентября. Но уже сегодня известно, какие сюрпризы подготовили артисты для зрителей.

Как рассказал на пресс-конференции 5 сентября главный дирижер театра Азат Максутов, сезон откроется большим концертом. Главная его идея - история театра, показанная с помощью спектаклей в ретроспективе и перспективе.

Первыми на сцене театра пройдут спектакли, открывшие дорогу оперной и балетной труппам. В 1958 году первым спектаклем театра стал "Евгений Онегин", годом позже балетная труппа стартовала с "Лебединого озера".

"Это стержни репертуара театра, любимые публикой и артистами театра до сих пор", - заключил А.Максутов.

По словам главного балетмейстера театра оперы и балета Коми Натальи Терентьевой, популярный и любимый спектакль "Баядерка" в новом сезоне представит премьеру в балете. За последние годы труппа балета значительно выросла и пополнилась кадрами. В спектакле будут заняты около 20 студентов.

"Спектакль будет солидный, серьезный и специально подготовлен именно к юбилею, - отметила Н.Терентьева. - Но в наше динамичное время мы сократили спектакль и сделали не три, а два акта. Хочется динамики, театр должен идти в ногу со временем".

Премьера балета состоится 17 и 18 ноября.

А.Максутов рассказал еще об одной премьере, которая впервые пройдет в театре. Оперная труппа в этом сезоне готовит для сыктывкарцев яркий сюрприз - "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха. Спектакль поставлен главным режиссером театра Ильей Можайским.

"Спектакль очень интересный. В центре повествования писатель Гофман. Композитор поставил вопрос философского взаимоотношения мужчины-поэта и женщины в различных ипостасях. Сначала поэт увлекается куклой, потом певицей и в продолжении поисков своего счастья встречается с куртизанкой. Сюжет пикантный, интересный. Фантасмагористичный мир. Немножко странные и непривычные с точки зрения сегодняшнего дня персонажи", - рассказал А.Максутов.

Опера пройдет впервые и будет представлена на французском языке. Отрывки из нее будут представлены и на концерте, посвященном открытию сезона.

Еще один интересный проект, который оценят зрители в новом сезоне, - спектакль для семейного просмотра "Подари мне детство". Его поставили в театре в рамках гранта Главы Коми. Автором музыки стал заслуженный деятель искусств РФ и республики Михаил Герцман.

"Над темой, которая заложена в основе спектакля, я думал всю жизнь, - поделился своими мыслями М.Герцман. - Кому довелось прочитать роман "Тупица", может понять, что там описывается, как меня поразило когда-то произведение "Маленький принц". Но прямой связи с ним у спектакля нет. Чем дольше я думал, тем больше видел, что наше время дает совершенно новые темы и повороты, которые очень мало связаны с произведением Сент-Экзюпери. Там будут смешные танцы, контрасты, серьезные чувства. А тема, которой не могло быть у Сент-Экзюпери, предательство - отражает наше время".

По словам композитора, музыка была написана в жесткие сроки - меньше, чем за 1,5 месяца. "Это был угар, сумасшествие". Автору снились эти образы. Он жил в этих фантасмагориях. "Подарим не детство" - это рабочее название, может появится более удачное, выражает надежду М.Герцман. Но оно отражает смысл - "когда человек мечтает об одном, а получается совершенно другое, которое в общем-то и не приносит радости".

Несмотря на камерный сюжет, в спектакле будет задействована вся труппа. В нем найдут для себя что-то дети и взрослые. Но особую надежду создатели возлагают на тех, кто не только наслаждается искусством, но еще и думает о нем. Это будет философская притча, которая, может быть, не с первого раза "дойдет" до слушателя.

Также в этом сезоне к новогодним праздникам выйдет новая сказка для детей. Ряд спектаклей организаторы оставили в секрете.

Концертные программы в новом сезоне будут продолжены - это симфонические и большие праздничные концерты.

Как пояснил А.Максутов, здесь главными действующими лицами станут музыканты. Первый концерт состоится в ноябре и, вероятно, будет посвящен европейской романтической музыке. Второй концерт зрители увидят уже 26 января 2018 года.

"С особой радостью хочу отметить: мы замахиваемся на мегапроект с участием огромного сводного хора: хора театра, хора гимназии искусств, хора колледжа искусств и мужского хора республиканской филармонии. Запланирована грандиозная оратория Сергея Прокофьева "Александр Невский". В первом отделении прозвучит любимейший фортепианный концерт Чайковского №1, художественным руководителем выступит гость из Вятской филармонии Андрей Сандалов, которого уже успели полюбить в Коми".

Ежегодный проект-концерт "Таланты 21 века" в этот раз представит артистов из Воркуты и Ухты, где находятся великолепные музыкальные учебные заведения, а ученики завоевывают первые места на международных конкурсах.

Ребята приедут в Сыктывкар и выступят с симфоническим оркестром. "Такие мероприятия особенно важны, так как театр осознает свою социальную миссию: мы делаем вклад в будущее театра, в морально-нравственный облик республики через 15 лет. А инвестиции в детей - это инвестиции в наше будущее" - заключил главный дирижер театра.