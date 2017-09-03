Театр оперы и балета Коми откроет юбилейный 60-й сезон 21 сентября

21 сентября театр подарит своим зрителям "Государственный театр оперы и балета Республики Коми приглашает 21 сентября на праздничный концерт-открытие 60-го юбилейного театрального сезона.

В этот вечер театр соберет тех, кто предан театру, знает историю его рождения и становления. Как сообщили в пресс-службе театра, этот праздник будет особенный. Зрители перенесутся в ту далекую атмосферу 1958 года, когда состоялось открытие Республиканского музыкального театра, позже получившего статус театра оперы и балета. Вниманию публики будут представлены сцены из знаковых и любимых спектаклей, которые занимают особые страницы в истории театра.

Зрители увидят визитные карточки театра. Это и опера Петра Чайковского "Евгений Онегин", которой в 1958 году открылся театр, и балет "Лебединое озеро", который в 1969 году украсил появление нового здания театра, и многие другие жемчужины оперного и балетного классического репертуара театра.

В этот вечер рассказы-воспоминания о ярких творческих личностях, легендарных людях, оставивших в зрительских сердцах свой незабываемый след, будут перемежаться с фрагментами любимых спектаклей, разных по жанрам и тематике – сценами из опер и оперетт, классических балетных спектаклей и национальных постановок.

Незабываемым украшением вечера станут фрагменты новых премьерных спектаклей, встречи с которыми ждут всех любителей театра в предстоящем 60-ом юбилейном сезоне.