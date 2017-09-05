Главврач Удорской ЦРБ: "Свой маммограф позволит жительницам района экономить время и деньги"

5 сентября 2017 года, 16:05 | Удорский
Фото Александра Полюховича

Свой маммограф позволит жительницам района экономить время и деньги.

Для Удорской центральной районной больницы в рамках республиканского проекта "Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 году" закуплен цифровой маммограф. Стоимость отечественного аппарата – 6 миллионов рублей. Еще 0,5 миллиона было направлено на капитальный ремонт кабинета, в котором установлено оборудование. Об этом "Комиинформу" рассказал главврач Удороской ЦРБ Александр Полюхович,

"Маммограф нам нужен был давно. Женщины, которые после 39 лет должны каждые два года проходить такое обследование, были вынуждены ездить в Диагностический центр в Сыктывкаре. А это затратно и по времени – нужно заранее записаться на прием, и по деньгам – необходимо оплатить проезд до столицы региона и обратно, - рассказал А.Полюхович. – Теперь обследование можно провести в райцентре. Это позволит людям не тратить лишние деньги и время, а нам – выявлять онкологические заболевания на ранней стадии".

Он отметил, что врач-рентгенолог Удорской ЦРБ уже на следующей неделе поедет на обучение по работе с новым аппаратом. В постоянную эксплуатацию маммограф планируют запустить в первой декаде октября.

"Мы очень рады, что приняли участие в региональной программе, которая позволила нам приобрести это оборудование. Следующая наша цель, которую мы хотим достичь до конца года, - приобрести еще и фиброгастроскоп, который также используется для постановки диагноза онкобольным на ранних стадиях заболевания", - заключил А.Полюхович.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: онкология, здоровье, диагностика
  Рубрика: Общество
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