В Удорскую центральную районную больницу закуплен цифровой маммограф.

Стоимость нового рентгеномаммографического цифрового аппарата отечественного производства – 6 миллионов рублей.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве Коми, высокотехнологичное оборудование закуплено в рамках республиканского проекта "Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 году" и уже установлено в больнице.

В Министерстве здравоохранения Коми отметили, что повышение доступности и качества ранней диагностики новообразований – одно из приоритетных направлений работы онкологической службы региона.

"Раннее выявление рака молочной железы, основанное на внедрении методов скрининговых обследований, является наиболее перспективным направлением в борьбе с этим заболеванием. Новый цифровой маммограф отвечает современным стандартам и позволит улучшить показатели ранней диагностики новообразований среди жителей Удорского района. Кроме этого, оборудование повысит эффективность работы врача – рентгенолога за счет высокого качества снимков. Маммографический аппарат обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики и выявления онкологической патологии на ранних стадиях", - подчеркнул министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Маммограф рентгеновский "Маммо-4МТ" позволяет получать цифровые маммограммы с высоким пространственным разрешением, обеспечивая низкую лучевую нагрузку при сохранении высокого качества изображений. Результаты цифровой маммографии возможно сохранять на цифровом носителе информации, что поможет контролировать результаты лечения при дальнейшем обследовании и наблюдении. Современная мощная рабочая станция цифрового маммографа дает возможность проводить дополнительную обработку полученных изображений, что исключает необходимость выполнения дополнительных снимков и, соответственно, дополнительного облучения пациенток.

В ближайшее время врач-рентгенолог Удорской ЦРБ пройдет обучение работе на новом оборудовании. В октябре маммограф будет введен в эксплуатацию, после проведения радиационного контроля и получения технического паспорта.

Также в больнице выполнен капитальный ремонт рентгенкабинета под размещение маммографа.