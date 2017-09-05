Надежда Дорофеева: "Вопросы развития дорожной отрасли в Коми были и остаются стратегическими"

5 сентября 2017 года, 16:49 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В протяженном по площади и малонаселенном регионе - Коми - вопросы развития дорожной отрасли были и остаются стратегическими. Такую мысль на совещании в правительстве региона озвучила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, выступая с докладом.

Так, в этом году Госсовет региона обращался от имени парламентской ассоциации Северо-Запада в правительство страны по нескольким вопросам.

Первый из них, пояснила спикер, о необходимости внесения в нормативно-правовые акты РФ изменений в части приведения к единообразию понятия "улично-дорожная сеть".

Такое понятие, как "автомобильные дороги" в разных законах имеет различное толкование, а понятие "улично-дорожная сеть" вообще не закреплено ни в одном нормативно-правовом акте страны. Как и не определено, какие объекты она включает.

"Все это приводит к путанице и, как следствие, эти вопросы остаются без должного внимания, - уточнила Н.Дорофеева. - Суды же, в зависимости от трактовок этих определений, привлекают к ответственности администрации поселений или муниципалитетов. Последние порой не выделяют деньги на ремонт дорог только потому, что рискуют и опасаются ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств".

Проблема сегодня актуальна для региона. Только за последний месяц в Госсовет Коми поступали обращения от администраций Сыктывдинского, Корткеросского и Прилузского районов в части решения этих проблем.

Вторая инициатива, с которой в этом году выступали парламентарии Коми, - о внесении изменений в правовые акты РФ, регулирующие систему финансового обеспечения дорожной деятельности.

"Проблемы здесь только обостряются: средств не хватает. Мы предложили компенсировать регионам потери, возникшие при освобождении от уплаты транспортного налога владельцам грузовиков разрешенной массой свыше 12-ти тонн, - пояснила Н.Дорофеева. - Средства от уплаты акцизов на нефтепродукты необходимо полностью оставлять в бюджетах регионов. Было приятно, что сегодня эту позицию поддержал и Евгений Москвичев".

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: экономика, транспорт, правительство, дороги, власть
  Персоны: Дорофеева Надежда Борисовна
  Рубрика: Экономика
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