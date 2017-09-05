11-летняя Милена Шибакова нашлась
5 сентября 2017 года, 12:40 | Усть-Вымский
Жительница города Микунь, 11-летняя Милена Шибакова, нашлась. Об этом "Комиинформу" сообщили в дежурной части ОМВД РФ по Усть-Вымскому району.
Со слов полицейских, девочку удалось найти сегодня утром, 5 сентября. Находилась она в гостях у подруги. Ребенок дома и в удовлетворительном состоянии, отметили в полиции.
Напомним, вчера тревогу забила мать девочки. Милена ушла в школу и не вернулась в обычное время с уроков.
Мать тут же обратилась за помощью к правоохранителям, по городу были распространены ориентировки пропавшей девочки.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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