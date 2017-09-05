В Усть-Вымском районе пропала 11-летняя девочка

5 сентября 2017 года, 8:33 | Усть-Вымский
Фото Антона Пархачева

В Усть-Вымском районе ищут 11-летнюю Милену Шибакову. 4 сентября в полицию обратилась ее мать Кристина Песьякова. Женщина сообщила, что несовершеннолетняя дочь, ученица 4 класса, ушла в школу Микуня и домой так и не вернулась.

Приметы девочки: рост 130 см, средней полноты, лицо круглое, бледное, лоб высокий, брови дугообразные, нос средний, глаза голубые, скошены вниз, волосы до плеч, обычно убраны в хвост. Голос звонкий, размер ноги 35, в правой половине рта внизу нет одного зуба, при ходьбе косолапит.

В день исчезновения девочка была одета в темную кофту с капюшоном, темно-синюю юбку, белую рубашку, белые колготки, черные балетки, при себе был рюкзак розового цвета.

Всем, кому известна какая-либо информация о Милене Шибаковой, просят звонить в дежурную часть ОМВД РФ по Усть-Вымскому району 8-82134-23-102 или ОУР 23-107.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: школа, розыск, полиция, образование, дети
  Рубрика: Происшествия
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