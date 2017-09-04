Обновленный "Юрган" начинает телесезон-2017

Сегодня стартует новый телевизионный сезон на телеканале "Юрган". Возвращаются в эфирную сетку "старожилы" телеканала и начинаются новые проекты.

Как сообщили "Комиинформу" на телеканале, привычные для зрителей ежедневные восемь выпусков новостей в день, "Детали дня", "Рабочий полдень" снова появятся в эфире после летних каникул. Программы на коми языке "Вочакыв", "Миян йоз" и другие проекты также выйдут в эфир уже в первую неделю сентября.

Программа "Ревизор", помимо традиционных "ревизий" в районах, пополнится советами юристов, конкретной помощью зрителям по их обращениям. Ведущих в программе теперь две - Елена Шумилова и Анна Зубарева.

Одна из самых рейтинговых программ "КриК. Криминал и комментарии" с этого сезона будет выходить в эфир 3 раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу.

До конца этого года в эфире телеканала появятся новые проекты: "Золотая пора" - о жизни, проблемах людей пожилого возраста; "Уроки экологии" - направлен на формирование экологической культуры общества; "Призвание – доброволец" - о волонтерах республики и другие проекты, которые станут для зрителей приятным сюрпризом.

Большую работу начинает дирекция национального вещания "Юргана" - съемки игрового сериала на коми языке "Олэм войтъяс". Как сообщили на телеканале, начало проекту было положено почти 10 лет назад и он до сих пор пользуется большой популярностью зрителей. В эфир новые серии выйдут в начале 2018 года.

Кроме того, зрителей "Юргана" ждут реалити-шоу, спортивные трансляции, проекты для детей.