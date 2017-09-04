Бюджет Сыктывкара увеличится на почти 64 миллиона рублей

Администрация столицы Коми предлагает Совету города уточнить параметры бюджета на 2017-й год в связи с получением средств из вышестоящих бюджетов и распределением остатков бюджета, которые сложились на счете на 1 января этого года. Об этом 4 сентября на совместном заседании постоянных комиссий заявила замглавы города Елена Волкомурова.

Она отметила, что доходы бюджета вырастут на 63 миллиона 802 тысячи рублей. Так, за счет этих средств на 60 миллионов рублей будет увеличен муниципальный дорожный фонд. В итоге он составит 166 миллионов 267 тысяч рублей. На повышение доступности для людей с инвалидностью детского сада №8 направят 1,5 миллиона рублей.

Также предлагается увеличить план по доходам за счет безвозмездных поступлений на 1,833 миллиона рублей от "Монди СЛПК" и одного из ТСЖ Эжвинского района.

Расходная часть увеличится на 60,8 миллиона рублей за счет остатков средств местного бюджета на 1 января. Часть этих средств направят на разработку документации для обеспечения регулирования дорожного движения вблизи школ Эжвы (891 тысяча рублей), на подготовку для приобретения и установки понтонного моста через Вычегду (100 тысяч рублей на 2017-й, 1 миллион – на 2018 год), на предоставление субсидий муниципальным учреждениям "Жилкомсервис" и "Дорожное хозяйство" (20 миллионов рублей), на установку приборов учета в муниципальных помещениях (1,4 миллиона рублей), на оплату коммунальных услуг в пустующих муниципальных помещениях. Предусматривается увеличение расходов по зданию Общественная, 11 (2,2 миллиона), которое станет новым маневренным фондом города, и на исполнение судебных актов (33 миллиона рублей).

Таким образом, Совету Сыктывкара предлагается утвердить следующие основные параметры бюджета на 2017 год: доходы – на уровне 6 миллиардов 360 миллионов 856 тысяч рублей; расходы – 6 миллиардов 730 миллионов 172 тысяч рублей; дефицит – 369 миллионов 315 тысяч рублей.

Решение о том, как будет выглядеть основной финансовый документ Сыктывкара, депутаты примут на заседании, назначенном на 8 сентября.