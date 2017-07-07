Администрация Сыктывкара обязала управляющую компанию навести порядок в доме, относящемся к маневренному фонду по ул. Промышленная, 15

Администрация Сыктывкара обязала управляющую компанию навести порядок в доме, относящемся к муниципальному маневренному фонду по ул. Промышленная, 15, и параллельно ведется подготовка еще одного здания, в котором граждане смогут проживать на временных условиях. Об этом "Комиинформу" сообщил градоначальник Валерий Козлов.

Дом по ул. Промышленная, 15 много лет носит статус маневренного жилья, и все эти годы является проблемным – во многом ввиду отношения к жилью самих временно проживающих в нем граждан. Собираемость платежей по данному дому одна из самых низких на территории округа: менее пяти процентов.

Два года назад в доме были произведены ремонтные работы за счет местного бюджета: приведены в порядок душевые комнаты, установлены новые смесители, тепловодоносители и другое оборудование. Однако спустя несколько месяцев от ремонта не осталось и следа. Что касается мусора, жильцы выбрасывают его по всему периметру здания, оставляют в коридорах и пр.

"На каждой планерке с коммунальщиками мы обязываем компанию, обслуживающую данный дом (ООО "Жилвест"), своевременно вывозить твердые бытовые отходы и выполнять остальные работы по содержанию дома. Мы были бы готовы заменить эту организацию на другую, однако ни одна управляющая компания в Сыктывкаре не дает согласия взять в управление дом со столь низкой собираемостью платежей за ЖКУ", - пояснил "Комиинформу" Валерий Козлов.

По его словам, параллельно впервые за последние десятилетия администрация столицы Коми решает вопрос по увеличению муниципального маневренного жилфонда. Данным статусом будет наделено жилое здание в поселке Максаковка (ул. Общественная, 11), ранее являвшееся общежитием автомеханического техникума.

"Это здание ранее являлось республиканской собственностью, а теперь переведено на баланс муниципалитета. В данный момент готовятся сметы с расчетом предстоящих ремонтных работ, по завершении которых мы будем заселять туда людей, которые согласятся на переезд. Для контроля за сохранением чистоты и порядка предусмотрим ставку коменданта", - уточнил собеседник агентства.