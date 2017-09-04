Опыт дорожных концессий, как при реконструкции Ираель - Малая Пера, нужно распространять по всей стране

Опыт дорожных концессий, какой был применён при реконструкции участка Ираель - Малая Пера, необходимо распространять по всей стране.

Такая мысль прозвучала на совещании, которое прошло сегодня, 4 сентября, в вахтовом посёлке Ираель, куда прибыла делегация для обсуждения проведённых дорожных работ и транспортных вопросов, в том числе председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту, передает корреспондент "Комиинформа".

Как прозвучало в ходе совещания, работы на участке реконструкции Ираель - Малая Пера должны были завершиться 30 сентября этого года. Дорога практически готова. Сдать объект в рамках концессионного соглашения должны были в июле 2018-го года, однако ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" опередил график работ на десять месяцев.

На участке уже выполнены следующие работы: досыпка земляного полотна на 34,5 км, устройство щебёночного основания, устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепительные работы на откосах земляного полотна, а также устройство обочин, укреплённых щебнем.

На трассе, кроме того, определён очередной участок строительства протяженностью 45 км. Планируемые сроки его сдачи - 30 сентября следующего года. Работы также идут по графику по всем технологическим параметрам, заверил подрядчик.

Саму дорожную концессию при транспортном строительстве, считает Е.Москвичев, нужно распространять по всей стране. Поддержка в отношении региональных дорог должна быть при этом закреплена на законодательном уровне.

С парламентарием согласились присутствующие на совещании: дорожная концессия - один из способов улучшения качества дорожных работ и самих дорог, а также действенный инструмент.

Важнейшим вопросом здесь остаётся финансовая поддержка регионов из федерального бюджета, чтобы объёмы подобных работ только увеличивались. Второй не менее значимый момент - своевременная передача дорог субъектов в федеральную собственность и третье - проведение работ в комплексе, а не "точечно", подчеркнул Е.Москвичев.

В рамках концессии также предусмотрено обслуживание названных дорожных участков до 2026-го года. Оператор, который будет этим заниматься, также определён, прозвучало на встрече.

Какие необходимо внести изменения в федеральное законодательство, обсудят завтра на большом совещании в правительстве региона.