Участок дороги "Малая Пера – Ираель" будет сдан раньше намеченного срока
Председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев в ходе рабочего визита в Коми осмотрел участок дороги "Малая Пера – Ираель", передает корреспондент "Комиинформа".
В делегацию также вошли депутаты Госдумы от Коми Ольга Савастьянова и Иван Медведев, заместитель Председателя Правительства Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев, член Совета Федерации Дмитрий Шатохин, депутаты Госсовета республики и члены Правительства региона.
Делегация осмотрела участок дороги "Малая Пера – Ираель автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, реконструкция которого осуществляется и с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Как прозвучало в ходе осмотра, участок протяженностью 34,5 километров планировалось сдать с 30 сентября по 15 октября. Однако работы идут опережающими темпами, поэтому дорога будет сдана раньше намеченного срока.
В эти минуты в вахтовом поселке началась рабочая встреча с представителями подрядной организации, концессионера осуществляющей реконструкцию участка автодороги.
Ярослава Пархачева
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