В Койгородском районе водитель Nissan получил серьезные травмы в дорожной аварии

Вчера в дорожной аварии в Койгородском районе Коми серьезно пострадал мужчина 1979-го года рождения. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП произошло 3 сентября в 18:43.

Водитель двигался на личном автомобиле Nissan со стороны Койгородка в направлении к Визинге.

На 87 километре автодороги он, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет, после чего иномарка опрокинулась.

Водитель получил в аварии перелом таза и был госпитализирован. Известно, что в течение года мужчину трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Транспортом управляет с 1999 года. Кроме того, добавили в ГИБДД, после аварии он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.