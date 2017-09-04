В Койгородском районе водитель Nissan получил серьезные травмы в дорожной аварии

4 сентября 2017 года, 11:14 | Койгородский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Вчера в дорожной аварии в Койгородском районе Коми серьезно пострадал мужчина 1979-го года рождения. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП произошло 3 сентября в 18:43.

Водитель двигался на личном автомобиле Nissan со стороны Койгородка в направлении к Визинге.

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На 87 километре автодороги он, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет, после чего иномарка опрокинулась.

Водитель получил в аварии перелом таза и был госпитализирован. Известно, что в течение года мужчину трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Транспортом управляет с 1999 года. Кроме того, добавили в ГИБДД, после аварии он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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