В Усинске сняли режим ЧС из-за поврежденного дома

На очередном заседании Комиссии по ЧС в Усинске 3 сентября власти приняли решение отменить режим ЧС и ввести режим повышенной готовности.

Ситуация, вызванная деформацией конструкции в чердачном помещении первого подъезда многоквартирного дома №9 по улице Молодежная, стабилизировалась. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, 30 августа управляющая компания обнаружила на крыше дома трещину. Из девятиэтажного дома эвакуировали и расселили 43 человека, в том числе 13 детей.,

3 сентября рабочие подняли и укрепили плиту на чердаке дома. С 4 сентября будут продолжены обследования состояния несущих конструкций по всем жилым домам 184 серии.