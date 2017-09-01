Жители "треснувшего" дома в Усинске вернулись в квартиры

В администрацию Усинска 30 августа поступила информация о трещине на чердаке в одном из девятиэтажных жилых домов.

Деформацию конструкций в чердачном помещении первого подъезда дома №9 по ул. Молодежная обнаружила управляющая компания в ходе планового осмотра внутридомовых систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщили в администрации города, жалоб от населения на нарушение условий проживания не поступало. Между тем, комиссия по ЧС приняла решение о временном отселении жителей дома. На территории городского округа 31 августа ввели режим ЧС.

Доступ всем жителям в жилой фонд закрыли до 17.00. Безопасность на территории дома обеспечили полицейские.

В это время УК каждые три часа проводила мониторинг состояния деформированной конструкции на чердаке дома.

По информации МЧС Коми, из девятиэтажного дома эвакуировали и расселили 43 человека, в том числе 13 детей. На месте помощь спасателей не понадобилась, тем не менее ведомство держит ситуацию на контроле.

Сейчас на чердаке дома ведутся укрепительные работы. Жильцам разрешен доступ к месту проживания. Часть усинцев сейчас находится у родственников, часть - в одной из гостиниц города. Для людей организовано питание.

По словам руководителя администрации Усинска Станислава Хахалкина, на утро 1 сентября перекрыт доступ только в один из подъездов дома. Ситуация не ухудшается, она адекватная, бригада рабочих восстанавливает повреждения. Часть жителей вернулись в свои квартиры, часть продолжает проживать у родственников.

"Сегодня мы ждем специалистов, которые оценят ситуацию. Мы нашли строителя, который возводил этот дом. Решается вопрос о снятии режима ЧС", - заключил С.Хахалкин.