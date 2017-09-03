В Усинске восстановят "треснувший" дом

3 сентября 2017 года, 15:30 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Предприятия ООО "Атланта и ООО УО "Перспектива" проводят сварочные работы по укреплению основных конструкций, перекрытий в чердачном помещении дома №9 по ул. Молодежная.

Напомним, 30 августа управляющая компания обнаружила на крыше дома трещину. Из девятиэтажного дома эвакуировали и расселили 43 человека, в том числе 13 детей.

В Усинске ждут представителя экспертной организации из Ухты для обследования состояния дома и составления экспертного заключения по необходимым видам работ для безопасной эксплуатации жилых помещений.

По информации администрации города, на очередном заседании Комиссии по ЧС обсудили вопросы проведения работ по восстановлению целостности конструкции чердачных перекрытий. Для безопасности жильцов первого подъезда временно отселили. Все люди оповещены о том, что находиться в квартирах до завершения ремонтно-восстановительных работ не безопасно.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ук, трещина, жильцы, дом
  Рубрика: Происшествия
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