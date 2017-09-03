АО "Интауголь" начало отгрузку угля со склада

3 сентября 2017 года, 10:18 | Инта
Super-orujie.ru

Правительством Республики Коми достигнуты договоренности о реализации интинского угля. Полученные за поставку угля средства позволят возобновить выплаты по задолженности перед шахтёрами предприятия, сообщает пресс-служба главы Коми.

Сейчас поставка угля осуществляется на предприятие ПАО "ТГК-2" для Северодвинской ТЭЦ-1. За последнюю неделю августа в Северодвинск отправлено около 10 тысяч тонн угля 146 вагонами. Всего на складах шахты хранится порядка 180 тысяч тонн. В ближайшей перспективе уголь планируется поставлять основному потребителю интинского угля – ПАО "ОГК-2" для Череповецкой ГРЭС. Уже есть предварительные договоренности о поставке в Череповец 560 вагонов с углем.

Напомним, ситуация с АО "Интауголь" находится на личном контроле главы Республики Коми Сергея Гапликова. В преддверии Дня шахтёра, 27 августа, глава региона провёл в Инте рабочее совещание, на котором обсуждался главный вопрос - сохранение градообразующего предприятия и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города.

Сергей Гапликов подчеркнул, что необходимые решения по поддержке предприятия вынесены на федеральный уровень.

В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с АО "Интауголь". Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчёты с шахтой за поставленный уголь. Кроме того, допускается, что переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого "Интауголь" должен выполнять все свои текущие договорные обязательства.

Комиинформ

  Ключевые слова: уголь, шахты, Инта
  Рубрика: Экономика
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