АО "Интауголь" начало отгрузку угля со склада

Правительством Республики Коми достигнуты договоренности о реализации интинского угля. Полученные за поставку угля средства позволят возобновить выплаты по задолженности перед шахтёрами предприятия, сообщает пресс-служба главы Коми.

Сейчас поставка угля осуществляется на предприятие ПАО "ТГК-2" для Северодвинской ТЭЦ-1. За последнюю неделю августа в Северодвинск отправлено около 10 тысяч тонн угля 146 вагонами. Всего на складах шахты хранится порядка 180 тысяч тонн. В ближайшей перспективе уголь планируется поставлять основному потребителю интинского угля – ПАО "ОГК-2" для Череповецкой ГРЭС. Уже есть предварительные договоренности о поставке в Череповец 560 вагонов с углем.

Напомним, ситуация с АО "Интауголь" находится на личном контроле главы Республики Коми Сергея Гапликова. В преддверии Дня шахтёра, 27 августа, глава региона провёл в Инте рабочее совещание, на котором обсуждался главный вопрос - сохранение градообразующего предприятия и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города.

Сергей Гапликов подчеркнул, что необходимые решения по поддержке предприятия вынесены на федеральный уровень.

В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с АО "Интауголь". Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчёты с шахтой за поставленный уголь. Кроме того, допускается, что переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого "Интауголь" должен выполнять все свои текущие договорные обязательства.