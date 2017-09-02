Самобытные коллективы в Коми заслуживают внимания не меньше, чем профессиональные

2 сентября 2017 года, 18:01 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Столица Коми, несмотря на концентрацию профессиональных учреждений культуры, нуждается в особом внимании властей к отрасли в части сохранения самодеятельных коллективов.

Эту тему на встрече главы Коми с деятелями культуры подняла сегодня на площадке Финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района директор дома развития культуры и искусства Сыктывкара Ольга Бакулина.

"Сыктывкар как столичный город широко представлен государственными профессиональными учреждениями нашей отрасли. Однако и ДК городу необходим, чтобы собирать на своей базе непрофессиональные коллективы. Самодеятельность тоже важно сохранять, создавая условия для творчества", - высказалась Ольга Бакулина.

На сегодня эту роль выполняет возглавляемое ею муниципальное учреждение. Она добавила, что из ночного клуба, который располагался в 1990-ые, сегодня в здании - востребованный социо-культурный центр, который привлекает коллективы всех возрастов: от молодёжи до пенсионеров.

Однако дом развития культуры и искусства для соответствия своему названию нуждается в более пристальном внимании и поддержке со стороны властей.

Глава Коми согласился с тем, что лицо столицы и региона - это в том числе самобытные артисты, которые вносят не меньший вклад в культурный досуг горожан и гостей главного муниципалитета республики.

"Участие таких коллективов в городских и региональных праздниках, народных гуляньях и других торжествах придаёт национального этнического колорита", - убежден руководитель региона.

Он также добавил, что вопрос поддержки дома развития культуры и искусства будет всесторонне проработан.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: культура, коми, история
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Культура
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