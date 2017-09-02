В культуру Коми в этом году вложен миллиард рублей

Вложения бюджета Коми в культуру на текущий год превысили миллиард рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Гапликов на встрече с деятелями культуры. Мероприятие в эти минуты проходит в финно-угорском парке села Ыб Сыктывдинского района.

"В текущем году в бюджете республики на отрасль культуры предусмотрен один миллиард 180 миллионов рублей. Это на 20 процентов больше прошлогоднего показателя", - заявил Сергей Гапликов.

По его словам, средства предназначены не только на творческое развитие коллективов отрасли, но и на укрепление материально-технической базы. В том числе на ремонт зданий. Особый акцент делается на приведение в порядок домов культуры, которые служат средоточием не только культурной, но и в целом общественной жизни в глубинке.

"Из федерального бюджета в этом году нам удалось привлечь 50 миллионов рублей. Это тоже хорошее финансовое подспорье", - отметил руководитель региона.

При этом он подчеркнул, что правительством ведется тщательный контроль за эффективностью освоения бюджетных средств. "Я всегда говорю: если кто-то думает, что в силу занятости у меня не доходят руки проверять, кто и как расходует средства, так вот уверяю - доходят!", - признался глава Коми.

В своем выступлении также он положительно оценил взаимодействие с большим бизнесом, который вкладывается в развитие культуры. Глава поблагодарил руководство Газпрома, ЛУКОЙЛа и других компаний-недропользователей и привел примеры такого сотрудничества.

В частности, напомнил о ремонте ГДК в Ухте. Благодаря газовикам объект, по его словам, стал образцовым в системе ДК на территории республики.

Кроме того, недавно властями Коми достигнута договоренность с РУСАЛом о финансовой поддержке строительства социо-культурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.