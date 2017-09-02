В культуру Коми в этом году вложен миллиард рублей

2 сентября 2017 года, 12:42 | Ухта, Сыктывдинский, Корткеросский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Вложения бюджета Коми в культуру на текущий год превысили миллиард рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Гапликов на встрече с деятелями культуры. Мероприятие в эти минуты проходит в финно-угорском парке села Ыб Сыктывдинского района.

"В текущем году в бюджете республики на отрасль культуры предусмотрен один миллиард 180 миллионов рублей. Это на 20 процентов больше прошлогоднего показателя", - заявил Сергей Гапликов.

По его словам, средства предназначены не только на творческое развитие коллективов отрасли, но и на укрепление материально-технической базы. В том числе на ремонт зданий. Особый акцент делается на приведение в порядок домов культуры, которые служат средоточием не только культурной, но и в целом общественной жизни в глубинке.

"Из федерального бюджета в этом году нам удалось привлечь 50 миллионов рублей. Это тоже хорошее финансовое подспорье", - отметил руководитель региона.

При этом он подчеркнул, что правительством ведется тщательный контроль за эффективностью освоения бюджетных средств. "Я всегда говорю: если кто-то думает, что в силу занятости у меня не доходят руки проверять, кто и как расходует средства, так вот уверяю - доходят!", - признался глава Коми.

В своем выступлении также он положительно оценил взаимодействие с большим бизнесом, который вкладывается в развитие культуры. Глава поблагодарил руководство Газпрома, ЛУКОЙЛа и других компаний-недропользователей и привел примеры такого сотрудничества.

В частности, напомнил о ремонте ГДК в Ухте. Благодаря газовикам объект, по его словам, стал образцовым в системе ДК на территории республики.

Кроме того, недавно властями Коми достигнута договоренность с РУСАЛом о финансовой поддержке строительства социо-культурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: ыб, культура. бюджет, власть
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 2
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:51 01.09.2017
Духовенство в Коми совершило молебны на начало учебного года
17:09 31.08.2017
Проект "Неизвестная Россия" выпустил фильм про Аджером
16:19 31.08.2017
Архимандрит Филипп: "На селе батюшка должен быть и учителем, и агрономом, и фельдшером"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео