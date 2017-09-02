Сотрудники отрасли здравоохранения Коми приняли участие в субботнике "Зеленая Россия"

2 сентября 2017 года, 18:40 | Сыктывкар
Фото Минздрава Коми

Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, специалисты Минздрава Коми и сотрудники медицинских организаций Сыктывкара приняли участие в экологических мероприятиях проводимых в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Вооруженные рабочим инвентарем, участники "трудового десанта" отрасли здравоохранения высадились на улице Микушева, в районе нефтебазы и привели территорию около реки в порядок.

"Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий. Я полностью поддерживаю инициативу проведения "дней чистоты" в наших населенных пунктах. В Год экологии особенно важно объединить усилия по формированию повседневной экологической культуры населения и правильного отношение к своей земле. Таким образом, мы сделаем среду вокруг нас экологичнее, а значит - здоровее", - отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин по окончании акции.

Комиинформ

  Ключевые слова: субботник, реки, минздрав, Зелёная Россия, вычегда, акция
  Персоны: Березин Дмитрий Борисович
  Рубрика: Экология
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