У сыктывкарцев ушло утро на уборку берега Вычегды

2 сентября 2017 года, 13:31 | Сыктывкар
Фото Елены Кабаковой

На берегу Вычегды в местечке Нефтебаза микрорайона Орбита 2 сентября было очень многолюдно. В этом месте было решено провести субботник в рамках всероссийской акции "Зеленая Россия". Организатором выступила одноименная экологическая организация.

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Участие в акции приняло более 200 человек: работники администрации города, министерств, республиканских организаций, депутаты Госсовета и Совета Сыктывкара, жители Орбиты, которые отстаивают зеленую зону на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской. Все они, вооружившись перчатками, пакетами для мусора и граблями, вышли на берег реки и водоохранную зону.

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Людей поделили на три команды: первая работала с "легким весом" - мусором, который может собрать и ребенок, вторая разбирала свалку бытовых отходов, а третья – "экстремалы" - выносила к дороге габаритный и тяжелый мусор, чтобы затем его могли погрузить в грузовики и вывезти на свалку.

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Больше часа участники субботника выбирали из травы пластиковые бутылки, стекла, обмотку проводов, полиэтиленовые пленки, выносили из зарослей кустов стеклотару, шины, диваны, матрасы, куски раковин и телевизоров.

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Параллельно работала тяжелая техника, которая собирала мусор с одной из стихийных свалок и вываливала собранное прямо в кузов грузовика.

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Все это время на берегу мирно рыбачили две женщины.

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Когда работа завершилась, участники акции смогли выпить по чашке чая, приготовленного на полевой кухне.
По словам замглавы администрации Сыктывкара Елены Семейкиной, субботник удался. Существует вероятность, что акция еще повторится, и другие уголки города благодаря неравнодушным гражданам станут чище.

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По предварительным данным, за полуторачасовую акцию удалось собрать и вывезти четыре 18-кубовых самосвала отходов.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: субботник, вычегда, реки, экология, акция, Эко-Коми
  Рубрика: Экология
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