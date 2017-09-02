У сыктывкарцев ушло утро на уборку берега Вычегды

На берегу Вычегды в местечке Нефтебаза микрорайона Орбита 2 сентября было очень многолюдно. В этом месте было решено провести субботник в рамках всероссийской акции "Зеленая Россия". Организатором выступила одноименная экологическая организация.

Участие в акции приняло более 200 человек: работники администрации города, министерств, республиканских организаций, депутаты Госсовета и Совета Сыктывкара, жители Орбиты, которые отстаивают зеленую зону на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской. Все они, вооружившись перчатками, пакетами для мусора и граблями, вышли на берег реки и водоохранную зону.

Людей поделили на три команды: первая работала с "легким весом" - мусором, который может собрать и ребенок, вторая разбирала свалку бытовых отходов, а третья – "экстремалы" - выносила к дороге габаритный и тяжелый мусор, чтобы затем его могли погрузить в грузовики и вывезти на свалку.

Больше часа участники субботника выбирали из травы пластиковые бутылки, стекла, обмотку проводов, полиэтиленовые пленки, выносили из зарослей кустов стеклотару, шины, диваны, матрасы, куски раковин и телевизоров.

Параллельно работала тяжелая техника, которая собирала мусор с одной из стихийных свалок и вываливала собранное прямо в кузов грузовика.

Все это время на берегу мирно рыбачили две женщины.

Когда работа завершилась, участники акции смогли выпить по чашке чая, приготовленного на полевой кухне.

По словам замглавы администрации Сыктывкара Елены Семейкиной, субботник удался. Существует вероятность, что акция еще повторится, и другие уголки города благодаря неравнодушным гражданам станут чище.

По предварительным данным, за полуторачасовую акцию удалось собрать и вывезти четыре 18-кубовых самосвала отходов.