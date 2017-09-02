В Выльгорте в темное время суток не поделили дорогу Nissan и Mercedes

Вчера в Сыктывдинском районе Коми в темное время суток не поделили дорогу Nissan и Mercedes. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Дорожный инцидент произошел в селе Выльгорт в 20:55.

Водитель 1984-го года рождения двигался на личной машине Nissan по автодороге Чебоксары - Сыктывкар со стороны Кирова к столице Коми.

На ее 781-ом километре, поворачивая налево на перекрестке неравнозначных дорог, он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался во встречном направлении от Сыктывкара по главной дороге.

За рулем второго авто находился водитель 1961-го года рождения. В ДТП пострадал водитель Nissan.

Госпитализация ему не потребовалась: в аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также закрытую травму позвоночника и ушибленную рану лица.

В течение года к административной ответственности за нарушения ПДД на территории Коми мужчина привлекался трижды. Стаж вождения нарушителя - с 2013-го года.