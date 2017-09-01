Жительница Печоры проиграла на бирже полмиллиона рублей

1 сентября 2017 года, 18:45 | Печора

В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте обратилась жительница Печоры 1959 года рождения, гостившая в городе. Женщина сообщила, что неизвестные путем обмана похитили у нее порядка 500 тысяч рублей.

Как пояснила заявительница, некоторое время она регулярно делала ставки на рынке ценных бумаг и получала доход. Игра на бирже велась на сайте "tradefx.club", где зарегистрировалась заявительница. Более того, компания прислала пенсионерке лицензию, подтверждающую право на ведение этого вида деятельности.

В результате с февраля по июнь текущего года женщина вложила в биржевую игру порядка 500 тысяч рублей. Однако в определенный момент не смогла зайти на сайт: ресурс отказал ей в доступе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что денежные средства жительницы Печоры в размере 5000 долларов США переводились через банк города Рига в Великобританию на неизвестный счет, а также в размере 3200 долларов США на номер счета неизвестного владельца.

МВД по Коми призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок и других операций в сети интернет. Людям хочется верить, что в один прекрасный момент, не прикладывая особых усилий, они станут богатыми.

Граждане верят и надеются, что, если сделают вклад сегодня, завтра получат в разы больше и обеспечат себе финансовое благополучие. Но так не бывает! Как правило, такие истории заканчиваются разочарованием и полным опустошением семейного бюджета.

Руководствуйтесь разумом, помните – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Комиинформ

  Ключевые слова: МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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