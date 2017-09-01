Забытый пакет поднял по тревоге оперативные службы Сыктывкара

Тревога, по которой были подняты силовые ведомства Сыктывкара, оказалась ложной.

Напомним, сегодня в отделение полиции №1 в 15:36 поступил звонок от сыктывкарца, который сообщил о подозрительном пакете в одном из офисов Сбербанка по адресу: улица Карла Маркса, 117.

На место прибыли все специальные службы.

Как сообщили "Комиинформу" в Коми отделении ПАО Сбербанк, по инциденту с обнаруженным бесхозным пакетом были приняты все необходимые регламентом меры: была проведена эвакуация сотрудников и клиентов банка, выставлено оцепление, информация передана в дежурную часть УМВД РФ по Сыктывкару.

В 16:15 пакет осмотрен и изъят сотрудниками полиции, взрывчатых веществ не обнаружено.

Как сообщили "Комиинформу" в УМВД по Сыктывкару, в пакете, забытом мужчиной, оказалась одежда и деталь от чайника.

Отделение банка продолжило работу в штатном режиме в 16:20.