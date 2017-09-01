Силовики проверяют подозрительный пакет в одном из офисов Сбербанка

1 сентября 2017 года, 16:19 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

На ул.Карла Маркса в Сыктывкаре силовики ищут взрывное устройство.

Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, в отделение полиции №1 в 15:36 поступил звонок от сыктывкарца, который сообщил о подозрительном пакете в одном из офисов Сбербанка по адресу: улица Карла Маркса, 117.

На место выехали все специальные службы. Проводятся оперативные мероприятия.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: чп, полиция, взрывное устройство
  Рубрика: Происшествия
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