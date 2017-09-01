Сергей Гапликов поделился с молодежью секретами профессионального успеха

Глава Коми Сергей Гапликов посоветовал молодежи по личному опыту каждый день хотя бы полчаса уделять чтению, потому что ничто не заменит литературу в процессах самосовершенствования. А это – главный секрет профессионального успеха и личностного роста по жизни, убежден руководитель региона.

Как уже сообщал "Комиинформ", сегодня на площадке СГУ глава Коми более двух часов общался с первокурсниками вузов, расположенных в Сыктывкаре. Больше всего вопросов новоиспеченные студенты задавали про то, как состояться в жизни и стать преуспевающим специалистом в выбранной профессии. Гость с удовольствием поделился советами, основанными на собственной биографии.

"Я вам, если честно, очень завидую, потому что тоже хотел бы сегодня оказаться на вашем месте. Несмотря на получение трех высших образований, постоянно испытываю потребность в получении новых знаний, стараюсь каждый день узнавать что-то новое, чтобы жить в ногу со временем и быть в тренде. Это важно не только для руководителя. Это должен быть подход к развитию личности каждого человека", - высказался Сергей Гапликов.

И порекомендовал уделять хотя бы полчаса в день чтению. Будь то профессиональная литература или художественная. Он убежден, что ни телевидение, ни пресса, ни тем более соцсети не заменят печатных книг. Сам всегда читает книги с ручкой, помечая на полях полезные мысли авторов.

"Еще один совет – ставьте себе цели и помните, что никто не будет мотивировать вас учиться, работать, развиваться. Ваша жизнь должна быть нужна вам. Заставляйте себя и мечтать, и планировать учебу, и думать о карьере. Чтобы не бродить по жизни в неизвестных направлениях. Чем четче вы понимаете, что хотите, тем больше шансов добиться желаемого", - рассудил руководитель региона.

Для этого главное, по его мнению, - побороть лень. Это то качество, которое он не приемлет в людях наряду с нежеланием становиться лучше. При этом к собственным недостаткам причислил привычку постоянно за всё переживать и расстраиваться, особенно за неуспехи людей, которые заняли определенные позиции, но не оправдали ожиданий из-за нежелания добросовестно трудиться.

"Что касается положительных качеств, для меня ключевых ориентиров три – патриотизм, порядочность и честность. Люди все разные, но если человек честен, это тот показатель, на который я ориентируюсь, делая выбор в пользу выстраивания отношений", - добавил Сергей Гапликов.

На вопрос, счастлив ли он в своей работе, ответил положительно. Уточнив, что основной для этого повод – это достижение результатов, поскольку работа сопряжена с высокими нагрузками, и они должны быть оправданны.

"Ребята, я желаю вам жить в состоянии постоянного поиска ответов на самые разные вопросы, даже если постигнутая истина покажется неудобной. Погружайтесь как можно глубже в те темы, которые вам нужны, чтобы состояться в выбранном деле. Будьте на острие и наполняйте себя полезным содержанием", - напутствовал молодежь Сергей Гапликов.