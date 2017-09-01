Сергей Гапликов поделился с молодежью секретами профессионального успеха

1 сентября 2017 года, 15:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Глава Коми Сергей Гапликов посоветовал молодежи по личному опыту каждый день хотя бы полчаса уделять чтению, потому что ничто не заменит литературу в процессах самосовершенствования. А это – главный секрет профессионального успеха и личностного роста по жизни, убежден руководитель региона.

Как уже сообщал "Комиинформ", сегодня на площадке СГУ глава Коми более двух часов общался с первокурсниками вузов, расположенных в Сыктывкаре. Больше всего вопросов новоиспеченные студенты задавали про то, как состояться в жизни и стать преуспевающим специалистом в выбранной профессии. Гость с удовольствием поделился советами, основанными на собственной биографии.

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"Я вам, если честно, очень завидую, потому что тоже хотел бы сегодня оказаться на вашем месте. Несмотря на получение трех высших образований, постоянно испытываю потребность в получении новых знаний, стараюсь каждый день узнавать что-то новое, чтобы жить в ногу со временем и быть в тренде. Это важно не только для руководителя. Это должен быть подход к развитию личности каждого человека", - высказался Сергей Гапликов.

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И порекомендовал уделять хотя бы полчаса в день чтению. Будь то профессиональная литература или художественная. Он убежден, что ни телевидение, ни пресса, ни тем более соцсети не заменят печатных книг. Сам всегда читает книги с ручкой, помечая на полях полезные мысли авторов.

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"Еще один совет – ставьте себе цели и помните, что никто не будет мотивировать вас учиться, работать, развиваться. Ваша жизнь должна быть нужна вам. Заставляйте себя и мечтать, и планировать учебу, и думать о карьере. Чтобы не бродить по жизни в неизвестных направлениях. Чем четче вы понимаете, что хотите, тем больше шансов добиться желаемого", - рассудил руководитель региона.

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Для этого главное, по его мнению, - побороть лень. Это то качество, которое он не приемлет в людях наряду с нежеланием становиться лучше. При этом к собственным недостаткам причислил привычку постоянно за всё переживать и расстраиваться, особенно за неуспехи людей, которые заняли определенные позиции, но не оправдали ожиданий из-за нежелания добросовестно трудиться.

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"Что касается положительных качеств, для меня ключевых ориентиров три – патриотизм, порядочность и честность. Люди все разные, но если человек честен, это тот показатель, на который я ориентируюсь, делая выбор в пользу выстраивания отношений", - добавил Сергей Гапликов.

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На вопрос, счастлив ли он в своей работе, ответил положительно. Уточнив, что основной для этого повод – это достижение результатов, поскольку работа сопряжена с высокими нагрузками, и они должны быть оправданны.

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"Ребята, я желаю вам жить в состоянии постоянного поиска ответов на самые разные вопросы, даже если постигнутая истина покажется неудобной. Погружайтесь как можно глубже в те темы, которые вам нужны, чтобы состояться в выбранном деле. Будьте на острие и наполняйте себя полезным содержанием", - напутствовал молодежь Сергей Гапликов.

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Дарья Шучалина

  Ключевые слова: вузы, молодежь, Глава Коми
  Рубрика: Общество
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