Глава Коми рассказал студентам о личном опыте борьбы с хакерами

Руководитель региона Сергей Гапликов сегодня встретился с первокурсниками на площадке СГУ. Один из вопросов, поступивших в его адрес от молодёжи, касался его отношения к криптовалютам и личного финансового опыта.

"Поживем - увидим. Конечно, с учётом того, что банковская система постоянно развивается, меняются финансовые форматы государств. Биткоин - штука интересная. Но уже зафиксированы случаи мошенничества, поэтому крайне важна выработка единых правил игры, причём во всем международном сообществе", - высказался Сергей Гапликов.



По его словам, если криптовалюты пойдут на пользу странам и населению, то их создание и продвижение можно будет считать оправданным.



Что касается личного финансового опыта, глава Коми сказал, что однажды пострадал от мошенников, списавших средства с его счета. "Но зато я быстро научился не зевать, и разобрался, как следует обезопасить себя от хакерских атак", - признался руководитель региона.