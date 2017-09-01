Глава Коми рассказал студентам о личном опыте борьбы с хакерами

1 сентября 2017 года, 14:00 |
Фото Антона Пархачёва

Руководитель региона Сергей Гапликов сегодня встретился с первокурсниками на площадке СГУ. Один из вопросов, поступивших в его адрес от молодёжи, касался его отношения к криптовалютам и личного финансового опыта.

"Поживем - увидим. Конечно, с учётом того, что банковская система постоянно развивается, меняются финансовые форматы государств. Биткоин - штука интересная. Но уже зафиксированы случаи мошенничества, поэтому крайне важна выработка единых правил игры, причём во всем международном сообществе", - высказался Сергей Гапликов.

По его словам, если криптовалюты пойдут на пользу странам и населению, то их создание и продвижение можно будет считать оправданным.

Что касается личного финансового опыта, глава Коми сказал, что однажды пострадал от мошенников, списавших средства с его счета. "Но зато я быстро научился не зевать, и разобрался, как следует обезопасить себя от хакерских атак", - признался руководитель региона.

Дарья Шучалина

  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:24 01.09.2017
Коммунальщики готовы включить отопление в Сыктывкаре с начала сентября
20:18 31.08.2017
Единороссы подвели промежуточные итоги выполнения партпроектов в Коми
16:53 31.08.2017
Деятели культуры в Коми получат гранты "Северная мозаика"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео