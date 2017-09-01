Сентябрь в Коми будет теплее обычного

1 сентября 2017 года, 14:30 |
Фото Антона Пархачёва

По прогнозу, в этом году в сентябре температура воздуха будет на 4 градуса на крайнем северо-востоке Коми и на 2 градуса — на крайнем юге — выше климатической нормы, а месячная сумма осадков — близкая к среднестатистическим значениям.

По прогнозу ЦГМС Коми, в течение первой декады будет преобладать тёплая погода, прерываясь кратковременным похолоданием в первой пятидневке. Небольшие и умеренные дожди пройдут лишь в начале декады, в остальной период осадков уже не ожидается.

На период похолодания днём всего 8...13С, ночью 0...5С, в северных и центральных районах в низких местах — заморозки до -2С. Во второй половине декады с дальнейшем ростом атмосфернеого давления дневной прогрев увеличится до 11...16С, на юге — до 20С.

Предполагается, что во второй декаде погоду будут определять уже западные циклоны, неся с собой тёплый и влажный воздух с юго-запада в течение первой половины декады, а затем — более прохладный — в их тыловой части.

В третьей декаде, благодаря установлению над Южным Уралом обширного антициклона, температурный фон, в целом по республике, прогнозируется повышенным относительно климатической нормы, а режим осадков — наоборот — пониженным.

***От августа к сентябрю средняя месячная температура воздуха понижается на 5-6С. В сентябре разница в температурных условиях севера и юга республики меньше, чем в августе.

В отдельные годы, при значительных похолоданиях, минимальная температура воздуха может понижаться до -6…-12С, в горных районах до -18С.

Максимальная температура воздуха, в исключительно тёплый сентябрь, может повышаться до 23…29С.
Сентябрь отличается наибольшей за всё тёплое время года повторяемостью пасмурной погоды и наименьшей — малооблачной. Число дней с осадками составляет в среднем 17-19 дней.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, осень
  Рубрика: Погода
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