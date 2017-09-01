Елена Шабаршина не согласна с исправленным следствием обвинительным заключением

Экс-председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина во второй раз выслушала обвинительное заключение. Ранее его возвращали следственным органам для устранения нарушений.

Напомним, рассмотрение уголовного дела Е.Шабаршиной по существу началось в Сыктывкарском городском суде 31 августа. Перед этим защита подсудимой ходатайствовала об отводе судьи, так как он, по мнению адвоката, мог быть заинтересован в исходе дела. Ходатайство оставили без удовлетворения.

Как прозвучало в обвинении, Е.Шабаршина пришла на должность председателя Избиркома региона в 2007 году и контролировала соблюдение избирательных прав граждан.

Вмешательство в деятельность комиссии со стороны законодателей, представителей исполнительных органов власти, местных властей, организаций, должностных лиц и иных граждан запрещено законом.

В то же время, по мнению следствия, такое вмешательство совершил Алексей Чернов, который впоследствии в 2015 стал фигурантом "дела Гайзера".

В 2002 году его назначили на должность главного советника главы Коми, с 2006 года он стал заместителем, а потом и первым заместителем главы региона.

Чернов координировал работу министерств и других органов исполнительной власти, информационную политику, взаимодействовал со СМИ. По версии следствия, он был заинтересован в получении оперативной информации о ходе и результатах выборов в Коми.

Е.Шабаршина, зная об ограничениях в связи с занимаемой должностью с момента назначения (2006 год) и до 2015 года, умышленно, с корыстной целью, лично получала от Чернова деньги. Ежемесячно взятка составляла не менее 60 тысяч рублей, а впоследствии "выросла" до ста тысяч.

Таким образом, по версии следствия, Шабаршина получила взятку не менее 6 миллионов 680 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Экс-председатель Избиркома назвала такое обвинение неконкретизированным и содержащим правовую неопределенность: "В какой год, месяц, день час в здании №22 по улице Бабушкина в неустановленном помещении принесли неустановленные протоколы об итогах голосования неустановленных органами участковых комиссий. Неустановленные лица, неустановленным способом?" - высказалась в суде она.

По мнению Шабаршиной, из обвинения невозможно установить, как данный процесс повлиял на нарушение избирательного законодательства.

Следующее судебное заседание пройдет 26 сентября, в ходе него адвокат и подсудимая продолжат высказывать мнение по поводу предъявленного обвинения.

*** Подозреваемая в получении многомиллионной взятки, после возбуждения в отношении нее уголовного дела предприняла попытку суицида, выпив лекарства. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Спустя длительный период лечения Шабаршиной избрали меру пресечения в виде залога в 2 миллиона рублей.