Судья по уголовному делу Елены Шабаршиной не стал отводить себя от процесса
В Сыктывкарском горсуде продолжается заседание по уголовному делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной.
Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, в начале процесса сторона защиты подсудимой заявила ходатайство об отводе судьи Зверева.
Адвокат мотивировала это тем, что, по ее мнению, судья может быть прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. Гособвинитель, в свою очередь, высказался против отвода судьи.
В итоге судья удалился в совещательную комнату и по выходу из нее озвучил решение - ходатайство стороны защиты не удовлетворяется. Судья в процессе остался, таким образом, прежним.
После этого прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу экс-председателя регионального Избиркома.
Как прозвучало в заключении, Елене Шабаршиной вменяется получение взятки в размере 6 миллионов 680 тысяч рублей. Суммы она получала, по версии обвинения, с 2006 по 2015 год.
Напомним, ранее дело в отношении экс-председателя Избиркома Коми вернули в прокуратуру на доработку.
Ее обвиняют в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова. Е.Шабаршина находится на свободе под залогом.
Подробности сегодняшнего заседания читайте на ленте "Комиинформа".
Юлия Николаева, Ярослава Пархачёва
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0