Судья по уголовному делу Елены Шабаршиной не стал отводить себя от процесса

31 августа 2017 года, 18:37 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Сыктывкарском горсуде продолжается заседание по уголовному делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, в начале процесса сторона защиты подсудимой заявила ходатайство об отводе судьи Зверева.

Адвокат мотивировала это тем, что, по ее мнению, судья может быть прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. Гособвинитель, в свою очередь, высказался против отвода судьи.

В итоге судья удалился в совещательную комнату и по выходу из нее озвучил решение - ходатайство стороны защиты не удовлетворяется. Судья в процессе остался, таким образом, прежним.

После этого прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу экс-председателя регионального Избиркома.

Как прозвучало в заключении, Елене Шабаршиной вменяется получение взятки в размере 6 миллионов 680 тысяч рублей. Суммы она получала, по версии обвинения, с 2006 по 2015 год.

Напомним, ранее дело в отношении экс-председателя Избиркома Коми вернули в прокуратуру на доработку.

Ее обвиняют в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова. Е.Шабаршина находится на свободе под залогом.

Подробности сегодняшнего заседания читайте на ленте "Комиинформа".

Юлия Николаева, Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Шабаршина, суд, преступность, коррупция
  Рубрика: Право
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