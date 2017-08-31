Судья по уголовному делу Елены Шабаршиной не стал отводить себя от процесса

В Сыктывкарском горсуде продолжается заседание по уголовному делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, в начале процесса сторона защиты подсудимой заявила ходатайство об отводе судьи Зверева.

Адвокат мотивировала это тем, что, по ее мнению, судья может быть прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. Гособвинитель, в свою очередь, высказался против отвода судьи.

В итоге судья удалился в совещательную комнату и по выходу из нее озвучил решение - ходатайство стороны защиты не удовлетворяется. Судья в процессе остался, таким образом, прежним.

После этого прокурор зачитал обвинительное заключение по уголовному делу экс-председателя регионального Избиркома.

Как прозвучало в заключении, Елене Шабаршиной вменяется получение взятки в размере 6 миллионов 680 тысяч рублей. Суммы она получала, по версии обвинения, с 2006 по 2015 год.

Напомним, ранее дело в отношении экс-председателя Избиркома Коми вернули в прокуратуру на доработку.

Ее обвиняют в получении взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) от фигуранта "дела Гайзера" Алексея Чернова. Е.Шабаршина находится на свободе под залогом.

Подробности сегодняшнего заседания читайте на ленте "Комиинформа".