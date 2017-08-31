По факту аварии с микроавтобусом в Прилузье организована доследственная проверка

31 августа 2017 года, 14:01 | Прилузский
Фото Антона Пархачёва

В Коми по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором пострадали три человека, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и автомобиля Toyota Land Cruiser организована доследственная проверка.

По имеющимся данным, 31 августа 2017 года на 635 км автомобильной дороги Сыктывкар-Чебоксары на территории Прилузского района в результате столкновения микроавтобуса, который перевозил 20 пассажиров, и внедорожника пострадали три человека - житель Пермского края 1985 года рождения, житель Удмуртии 1961 года рождения и жительница г.Москвы 1953 года рождения. Последние двое с травмами госпитализированы.

В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Комиинформ

  Ключевые слова: транспорт, суск, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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