Жители сыктывкарского местечка Париж продолжат борьбу с застройкой березовой рощи

Обеспокоенные судьбой деревьев у детской поликлиники №3 сыктывкарцы 30 августа встретились с представителями нескольких партий, депутатами, представляющей Общественную палату региона Александрой Афониной и руководителем управления архитектуры, городского строительства и землепользования Сыктывкара Владимиром Осиповым. Как рассказала "Комиинформу" одна из активисток, встреча длилась около получаса.

"Они посмотрели, есть ли подъезд к участку, зашли в лесок, посмотрели. Депутат спросил, почему на встрече нет представителей поликлиники, неужели они не заинтересованы в сохранении зеленой зоны. Он отметил, что ситуация очень похожа на ту, что сейчас разворачивается в Орбите [жители выступили против строительства парковки на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская]. Вот только нам здесь не нужно вкладывать в сквер много денег, высаживать новые деревья, достаточно облагородить то, что уже есть", - рассказала одна из представителей инициативной группы.

В.Осипов, по ее словам, осмотрел границы участка, указал, что подъезд к нему есть, а значит вырубать большие площади деревьев не понадобится. Также он отметил, что у рощи стоят незаконно размещенные гаражи, которые нужно убирать. А.Афонина оставила свои контакты и предложила с ней связаться, чтобы она могла посмотреть все имеющиеся у местных жителей документы по этому вопросу.

"Ранее, 29 августа, мы побывали на личном приеме у главного архитектора города Владимира Рунга. Он пообещал, что посмотрит, что может сделать, - добавила местная жительница. – Кроме того, мы обратились в Общероссийский народный фронт. Может, они смогут нам помочь".

Ответ на второй запрос в прокуратуру, в котором жители Парижа просят проверить законность сделки с этим участком земли, еще не готов. "Администрация города говорит, что у них все законно. Нам остается одно: занять выжидательную позицию, а потом смотреть, что покажет проверка прокуратуры. Но это не значит, что мы сдались. Мы пойдем до конца и будем бороться", - высказалась активистка.

*** Жители сыктывкарского микрорайона Париж узнали о том, что в зеленой зоне рядом с детской поликлиникой №3 планируется строительство частного дома. Арендатор земли приходил на встречу с местными жителями. Он объяснил, что планирует построить частный дом и максимально сохранить деревья. Но жильцов такой ответ не устроил. Они начали писать обращения в администрацию города, прокуратуру, общаться с общественниками. Также состоялись общественные обсуждения проекта.

Сыктывкарцы считают, что процедура передачи участка в 1400 квадратных метров была не вполне законной. Они настаивают на том, что прокуратура должна проверить законность сделки, а в березовом бору нужно устроить сквер.