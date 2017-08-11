Сыктывкарцы обеспокоены судьбой деревьев у детской поликлиники №3

Общественные слушания по зеленой зоне в сыктывкарском местечке Париж состоялись в региональном исполкоме партии "Единая Россия". Жители района недавно узнали, что участок возле детской поликлиники №3 отдан под строительство дома. Они опасаются за судьбу деревьев.

Как рассказали представители инициативной группы, раньше участок принадлежал больнице, ставшей впоследствии детской поликлиникой №3. Затем он отошел на баланс городской администрации. В 2011-м году участок был передан в аренду частному лицу Сергею Кудинову, на тот момент заместителю министра здравоохранения Коми. В мае этого года арендатор переуступил его некой Людмиле Кармановой.

Разумеется, жители окрестных домов не были в курсе истории участка, пока в их районе не появились люди, которые начали проводить какие-то земельные работы. По словам одной из жительниц, к ней обращались риэлторы, которые хотели приобрести несколько метров ее участка, вероятно, чтобы провести там дорогу, так как подъездных путей к нему нет. Наконец, пришел супруг арендатора и сообщил, что собирается построить здесь небольшой двухэтажный дом, площадью застройки 10х10 метров.

Естественно, это вызвало у жильцов негодование, так как они уже привыкли к парку, любят там прогуливаться и дышать свежим воздухом. Опасение лишиться зеленой зоны, которая им дорога и за которой они ухаживали, пробудило в них гражданскую активность и заставило узнать вышеобозначенную историю участка.

Их смутил тот факт, что объявление о передаче в аренду было опубликовано в 2011-м году в приложении к газете, вышедшем тиражом в 999 экземпляров. По их данным, он должен быть больше. Никаких общественных слушаний по нему не было. Инициативная группа обратилась в прокуратуру Коми, чтобы там проверили законность сделок.

Пришедшая на слушания представитель надзорного ведомства сообщила, что участок находится в зоне Ж3, то есть предназначен для малоэтажного строительства. При этом право переуступки аренды при уведомлении администрации в первоначальном договоре было обозначено. Пока нарушения закона не выявлено, но правильность публикации объявления об аренде они еще проверят. Результаты будут известны в начале сентября.

Руководитель партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина поинтересовалась, согласовывались ли границы участка, когда его отмежевывали в 2011 году, с собственниками смежных участков, что по закону должно было быть сделано. Соседи дали отрицательный ответ.

Заместитель руководителя регисполкома "Единой России" Захар Волокитин сообщил, что они выходили на супругов Кармановых с предложением принять участие в слушаниях, чтобы прозвучала и другая сторона конфликта. Однако те отказались, сославшись на занятость.

"Мы будем эту ситуацию держать на контроле и содействовать и городской администрации, и жителям в решении проблему", - заверил З.Волокитин.

Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования городской администрации Владимир Осипов предложил на следующей неделе собраться вместе со специалистами в Париже, чтобы на месте разобраться в ситуации.