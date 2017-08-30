Спасатели Коми нашли потерявшихся под Шошкой людей, еще двоим грибникам помогли по телефону

30 августа 2017 года, 7:22 | Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

Вчера спасатели Коми нашли потерявшихся под Шошкой людей, еще двоим грибникам помогли по телефону. Об этом "Комиинформу" рассказали в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Двоих жителей Шошки Сыктывдинского района, потерявшихся в лесу - 36-летнего мужчину и 70-летнюю женщину - удалось найти днем 29 августа.

В удовлетворительном состоянии люди сами вышли на звук паровозной сирены. Напомним, инцидент в лесу произошел вечером 28 августа. Люди ушли за ягодами, заблудились и позвонили в дежурную часть отряда.

В лесу довольно быстро стемнело, и любители тихой охоты не смогли самостоятельно сориентироваться, как выходить к дому.

Специалисты спасотряда выехали на место в тот же день. Они светили и сигналили заблудившимся людям, какое-то время женщина еще была на связи по телефону, но, очевидно, заряд на ее мобильном закончился. Связь оборвалась. Поиски были продолжены на следующий день.

Кроме того, специалистам спасотряда пришлось консультировать по телефону еще двоих жителей региона, заплутавших в тайге.

Спасатели сориентировали, как добраться до "цивилизации" грибника из поселка Чёрный Яр Усть-Вымского района и из деревни Важкурья Корткеросского.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: спасатели, лес
  Рубрика: Происшествия
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