В районе села Шошка спасатели ищут мужчину и пожилую женщину

29 августа 2017 года, 7:21 | Сыктывдинский
Фото Ярославы Пархачёвой

Спасатели Коми ищут в Сыктывдинском районе близ села Шошка двоих потерявшихся в лесу - 36-летнего мужчину и 70-летнюю женщину.

Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вчера вечером, около 17-ти часов, они ушли за ягодами, заблудились и позвонили в дежурную часть отряда.

В лесу довольно быстро стемнело, и любители тихой охоты не смогли самостоятельно сориентироваться, как выходить к дому.

Специалисты спасотряда выехали на место в тот же день. Они светили и сигналили заблудившимся людям, какое-то время женщина еще была на связи по телефону, но, очевидно, заряд на ее мобильном закончился. Связь оборвалась.

Пока найти людей не удалось.

Сегодня спасатели вновь выезжают на поиски в Сыктывдинский район, уже с кинологами.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Шошка, спасатели, лес
  Рубрика: Происшествия
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