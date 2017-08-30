Камни из Инты и Воркуты увековечат память политзаключенных в московском монументе, посвященном жертвам ГУЛАГа

Инта и Воркута внесут свою лепту в строительство "Стены Скорби" в Москве.

Предложение направить свой камень для монумента "Стена Скорби" интинские музейщики получили от Ассоциации музеев памяти. Ассоциация вместе с Государственным музеем истории ГУЛАГа взяла на себя сбор камней из городов и районов России, связанных с бывшими объектами ГУЛАГа. Идея монумента в том, что при мощении пространства вокруг "Стены скорби" планируется использовать природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: с мест массовых расстрелов, бывших лагерей, с территорий, население которых подверглось принудительной депортации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, интинский камень – обычный серый булыжник - имеет размеры 50x20x10 сантиметров.

"Камень обнаружен и изъят на берегу реки Большая Инта, в месте, где в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века находился галечный карьер, - рассказал научный сотрудник Интинского краеведческого музея Николай Баранов. – В этом карьере работали женщины-заключенные. Они вручную добывали гальку, которую потом использовали для изготовления бетона".

23 августа спецсвязью Почты России камень отправили в Москву в адрес Государственного музея истории ГУЛАГа

Вчера, 29 августа из Воркуты в Москву был отправлен камень (размер около 50х20 см), который найдет свое место на территории монумента "Стена Скорби", сообщает пресс-служба муниципалитета.

Согласно проекту, при мощении пространства вокруг монумента "Стена скорби" планируется использовать природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: мест массовых расстрелов; территорий расположения бывших лагерей; областей, население которых подверглось принудительной депортации. Одним из таких мест является и Воркута.

По информации Ассоциация российских музеев памяти и государственного музея истории ГУЛАГа, открытие памятника, создаваемого по проекту известного скульптора Г.В. Франгуляна, планируется на 30 октября 2017 года.

"Камень взят на территории бывшего поселка Рудник, откуда начиналась история Воркуты и "Воркутлага", – пояснил советник мэра Воркуты Александр Литвинов. – На территории закрытого поселка уже несколько лет стоит Крест Покаяния, а на Шахтерской набережной – памятник работы Эрнста Неизвестного. Мемориал в Москве – это и наш вклад в сохранение памяти о жертвах политических репрессий, одним из центров которых являлся наш город".

Ранее такая просьба пришла и в Ухту – в прошлом центр Ухтпечлага, одного из крупнейших лагерей в системе ГУЛАГа, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Наш музей входит в российскую Ассоциацию музеев памяти, и мы с готовностью приняли это обращение, понимая, что Ухтпечлаг-Ухтижемлаг обязательно должен быть представлен в первом памятнике жертвам политических репрессий в столице нашей родины, – рассказала заведующая музеем УГТУ Евгения Зеленская. – В поисках камня необходимого размера мы с моим мужем Андреем выехали на участок берега реки Ухты между городом и поселком Шудаяг, где в 1930-е годы находился Судострой. Нужный камень весом более 30 кг нашелся со второй попытки, транспортной компанией мы отправили его в Москву".

Работа по созданию масштабного монумента ведется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 487 "О возведении мемориала жертвам политических репрессий" и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р.

Сам монумент представляет собой двухсторонний рельеф из фигур, стремящихся ввысь. Просветы в орме силуэтов оставляют место для тех, кто уцелел. В комплексе также есть "плачущие" камни, по которым должна будет сочиться вода.